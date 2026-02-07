竹山鎮拔蘿蔔體驗 步步高升好彩頭

竹山鎮拔蘿蔔體驗，第二梯次再度登場。(圖：竹山鎮公所提供)

▲竹山鎮拔蘿蔔體驗，第二梯次再度登場。(圖：竹山鎮公所提供)

南投縣竹山鎮公所為推動食農教育辦理「親子拔蘿蔔體驗活動」，自首梯次登場以來反應熱烈，獲得家長與孩子一致好評。不少家長表示，這樣的活動比課堂學習更有感，也更能培養孩子珍惜食物的態度。七日於柯仔坑社區活動中心再度登場，並加碼安排現炸蘿蔔糕，邀請參加民眾一起品嘗鮮採的美味。

第二梯次活動除延續採蘿蔔體驗外，由於活動時程適逢農曆春節前夕，特別融入年節氛圍，教學象徵「好彩頭」的應景料理蘿蔔糕，同步感受過年的喜氣與團圓感。現炸的蘿蔔糕香氣四溢，口感鮮甜，參與民眾不只拔得開心，也吃得相當盡興，現場氣氛十分熱絡。

鎮長陳東睦表示，食農教育的核心就是讓孩子「親手做、親身學」，藉由親子共同走進田間，動手拔蘿蔔及現場吃蘿蔔糕，感受土地與飲食連結的美好時光，不僅能拉近家庭互動，也能讓孩子更了解農業與飲食文化。本次活動參與民眾回饋熱烈，不少家庭已期待未來能再次參加相關體驗行程。公所未來也將持續規劃更多寓教於樂的體驗活動，讓更多民眾認識在地農產，也加深對農業與環境永續的了解。