竹山鐵皮架構綠能工廠火警 經6小時射水熄滅

▲搶救人員至鐵皮屋上方建立開口，以射水將火勢有效攻擊。(圖：南投縣消防局提供)

竹山鎮集山路三段恆源綠能工廠九日五點二十分許發生火警，消防局竹山分隊獲報出動搶救，並群呼義消前往支援，由廠房內堆積大量木屑，只見廠房內充滿白色濃煙，無明顯大火，搶救人員使用熱顯儀協助找出火點，而至鐵皮屋上方建立開口，以射水將火勢有效攻擊，經過六個多小時的才火勢熄滅。

搶救人員說， 該工廠為一樓鋼骨鐵皮架構，由於該工廠是以廢棄家具邊角料、原木木材，將原料破碎並篩選去除雜質後製作成木質顆粒，將廢材轉為再生能源使用，故廠房內堆積大量木屑，救災車輛抵達現場時，發現廠房內充滿白色濃煙，並由該工廠員工協助搶救人員確認火點位置。，

分隊長立即指揮佈水線入內，水庫車佔據集山路上的消防栓，以確保水源不中斷，因無明顯大火，故使用熱顯儀協助找出火點，經熱顯儀顯示廠房屋頂及機台內上的木屑充滿都有火星，經搶救後，火勢於六時五分控制，因燃燒範圍較廣且現場廠房仍有濃煙，故先採機械及水力排煙，並至鐵皮屋上方建立開口，搶救人員利用活動扳手打開集塵區上方鐵蓋，賡續於機台上方處射水，將火勢有效攻擊，經過六個多小時的搶救，火勢於下午近二時才完全熄滅。