竹山長照新里程 竹山竹秀苑 盛大開幕 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】南投縣布建長照資源藍圖再注新活水！由前山基金會及竹山秀傳醫院合作成立的「竹山竹秀苑社區長照機構」30日舉辦盛大開幕典禮，這不僅是前山基金會繼名間鄉後打造的第二家日照中心，更補足了竹山「一學區一日照」的資源，專程出席的縣長許淑華期許指出，全縣「一國中學區一日照中心」的目標目前約達成87.5%，希望今年底就能一舉達到百分百的目標。

開幕典禮由竹山秀傳醫院院長莊碧焜主持，除了許縣長率縣府社會及勞動局等團隊出席，縣議員蔡孟娥、陳玉鈴、竹山鎮長陳東睦及眾多代表里長、在地老少民眾都踴躍參與盛會，秀傳醫療體系名譽院長陳進堂也代表總裁黃明和捐贈新台幣100萬元給前山基金會，為在地長照量能注入強心針。

許縣長指出，日照中心是政府重要的政策，一國中學區一日間照護中心更是她上任以來積極推動的施政重點，縣內的日照中心關懷對象涵括失智、失能長輩，每一處日照中心成立，縣府都提供300萬元的開辦費用，全力支持推動，非常感謝竹山秀傳醫院結合秀傳醫療體系龐大資源，承擔縣內醫療及長照重任。

許縣長說，竹山竹秀苑可以容納30位長輩，甫開幕已有15長輩參加，有需要的家庭要把握機會，竹秀苑附設於中和里集會所二樓，一樓也是C級巷弄長照站，地點絕佳，南投縣65歲以上長者已突破10萬人，占比達22.66%，進入超高齡社會，縣府積極落實「一國中學區一日照中心」政策，目前全縣布建率已達87.5%，相信今年年底就可以達成百分之百的最終目標。

許縣長說，感謝前山基金會、秀傳體系與縣府攜手，讓長輩在熟悉的社區中就能享有高品質的專業照護，看到竹秀苑的長輩們使用各項設施都非常開心，也對縣府提供這麼好的服務一直稱謝，可見讓長輩可以「在地安養」、「在地終老」多麼重要。

「竹山竹秀苑」由前山基金會設立，結合竹山秀傳醫院專業醫護資源的，主打「醫療後盾」與「居家溫暖」並行，日照中心空間設計明亮舒適，配備木作家具、多功能復能運動設備，能提供30位失能或失智長輩混合型照護服務，落實醫療與長照一條龍，打造提供長輩照護如「家」一般的溫暖後盾。

莊院長表示，黃總裁捐贈的這筆款項，將專門用於充實日照中心的設備與活動空間，希望透過完善的環境，讓「竹秀苑」不只是長輩白天待的地方，更能成為他們健康評估、延緩失能的專業堡壘。

竹秀苑在試營運期間特別邀請東海大學10位跨系所學生擔任志工，推動為期四週的「竹藝混齡共學」課程，典禮會場也展示大學生與長輩合作的創意作品並現場義賣，所得全數化為公益善款，回饋於中心課程與社區互助，很多長輩看見自己的作品被認可，甚至能幫助他人，開心感受這種「被需要」的肯定與成就感。（圖／記者石振賢翻攝）