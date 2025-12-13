竹山長青樂齡匹克球賽 趣味

為鼓勵長者規律運動促進身心健康，南投縣竹山鎮公所十三日於祥鶴餐廳辦理「長青樂齡匹克球趣味競賽」，邀請各老人會共同參與。活動以輕鬆、趣味、零壓力為核心設計，讓長者在安全環境中伸展筋骨、動動手眼，透過團隊合作彼此加油打氣，打造一場專屬銀髮族的暖心運動日。

竹山鎮公所表示，本次趣味競賽計有一百二十餘人參加，分為「匹克球彈跳進籃」及「匹克球九宮格」兩個項目。前者需在指定距離將球彈跳一次後投入籃中，各隊輪流接力，看誰能最快完成五球進籃。長者們專注投球、互相叮嚀節奏，現場不時傳出驚呼與喝采，笑聲此起彼落。後者則須將球以發球方式送入九宮格桶中，全隊十球結束後比「連線數」。參賽者細心調整角度、穩定動作，成功進格的瞬間更引來滿場掌聲，讓整場活動充滿歡樂的競賽氛圍。鎮長陳東睦表示，運動不需激烈，只要願意走出家門、願意動，就是最棒的開始。透過本次趣味競賽活動讓長者彼此交流、共享歡笑，也鼓勵大家持續保持運動習慣，「活到老、動到老」，未來公所將持續推動更多貼近長者需求的活動，擁有健康的身體，才能提升樂齡生活品質。