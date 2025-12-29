竹山食農教育展創意 辦長桌宴展現在地食力

竹山鎮辦長桌宴各社區端出美味手路菜。（竹山鎮公所提供）





一道一道的美食由不同社區婦女精心製作手路菜端出來，令所有在場民眾都驚艷不已。南投縣竹山鎮公所28日首度在中央社區發展協會廣場舉辦「食農教育成果展暨長桌宴」，由鎮內多個社區與在地農友共同端出最道地的手路菜，以長桌宴形式展現推動食農教育的豐碩成果，現場結合社區展演及樂團演奏，吸引眾多社區夥伴踴躍參與，大家享受有如年終圍爐般的溫馨與熱鬧。

這項場面罕見的成果展以「長桌宴」為主軸，將長桌並排齊聚同樂，除了凝聚各社區情感、象徵成果共享外，更展現各社區對在地食材的多元運用與用心料理的心意。

社區媽媽上菜秀令人聞香垂涎。（竹山鎮公所提供）

活動由和興、中央及延正社區帶來精彩表演揭開序幕，接續由與會長官與貴賓致詞，肯定竹山在推動食農教育上的持續努力與在地社區的全力投入。

社區民眾分享不同菜色有如圍爐溫馨。（竹山鎮公所提供）

緊接著「上菜Show」更將氣氛帶至另一波的高潮，各單位以創意方式端出「竹山味」十足的菜餚，視覺與香氣並陳，現場驚嘆聲不斷。隨後由樂團現場演奏，陪伴與會者享用長桌宴美食。

後廚忙著佈菜上菜。（竹山鎮公所提供）

此次長桌宴菜色豐富，包括延正社區推出滷筍乾、爌肉、高麗菜與紅茶凍；中央社區準備炒麵、醬筍蛋、魚香茄子與山藥養生湯，以家常風味吸引眾人味蕾。和興社區端出客家小炒、鹽酥粉豆、筍絲湯與三色蛋；下坪社區提供番薯包、苦茶油雞、鹽酥金針菇與甘梅地瓜條；竹安農以筍飯、香菇鑲肉、炒油菜及洛神花粉粿，全部以在地食材為主，展現山城特色食材的多元創意。

竹山鎮長陳東睦表示，感謝社區及農友對食農教育推廣的用心，因為大家的共同努力，活動才能以最豐富的長桌宴呈現。本次成果展透過共同參與、共享成果的模式，讓更多人體驗從土地到餐桌的連結，也希望未來能持續帶動社區與農友合作，將竹山的在地食力推廣得更加深遠。



