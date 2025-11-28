▲竹山高中勇奪2025山城數位黑客松金獎，跨領域創客課程展現科技解題實力。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣竹山高中在「2025 年山城數位黑客松暨第三屆麥克松科技教育創意實作競賽」中大放異彩！由王靖豪、侯又寧、鍾京軒、姜博瀚四位學生組成的創客團隊，在林宜駿老師指導下，以兼具技術創新與社會關懷的跨領域作品，勇奪本屆競賽最高榮譽「金獎」，再度展現竹山高中在科技教育上的深厚實力。

▲竹山高中勇奪2025山城數位黑客松金獎，跨領域創客課程展現科技解題實力。

本次獲獎作品源自學生親身經歷。團隊成員曾遭遇後車追撞事故，因而思考如何運用科技預防交通意外。他們以竹山地區道路景象為雛形，透過雷雕技術打造交通路況模型，並結合 AI 智慧判斷與物聯網控制系統，提出提升行車安全的新型方案。作品兼具創意、技術深度與社會實用性，獲得評審一致肯定。

廣告 廣告

▲竹山高中勇奪2025山城數位黑客松金獎，跨領域創客課程展現科技解題實力。

指導教師林宜駿表示，今年採用「學生主動發想、教師退居協助」的教學方式，讓學生能自由探究、勇於嘗試。沒想到這樣的方式反而激發學生更強潛力，完成歷年最成熟的成果，讓他感到相當欣慰。王靖豪同學分享，從零經驗開始，一路透過反覆測試與修復，作品變得更加完善；鍾京軒同學也深刻體會到團隊合作的重要。負責城市外觀設計的侯又寧同學表示，自己的設計理念能獲得評審肯定，是非常鼓舞的肯定；姜博瀚同學則說，雖然過程辛苦，但看到隊友與老師一起努力，就是支持他堅持到底的力量。

▲竹山高中勇奪2025山城數位黑客松金獎，跨領域創客課程展現科技解題實力。

校長許宏明表示，恭喜四位同學奪下金獎，也感謝林宜駿老師的專業帶領。學生能在全國性競賽中脫穎而出，不僅展現竹山高中跨領域課程的成果，更證明學生具備以科技解決問題的能力與對社會議題的關懷。未來學校將持續深化科技教育與創客課程，培育更多具備創新思維與實作能力的優秀人才。