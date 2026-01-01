竹山「紫南宮」十萬人搶拿「馬到發財」錢母

紫南宮元旦發放馬年錢母，為母親祈福拔頭籌的彰化孝子張先生。(記者蔡榮宗攝)

▲紫南宮元旦發放馬年錢母，為母親祈福拔頭籌的彰化孝子張先生。(記者蔡榮宗攝)

南投縣竹山紫南宮元旦發放馬年錢母，逾十萬人排隊，來自彰化秀水的張先生拔得頭籌，第二位也是來自彰化北斗的張先生；另來自台中的「強運姐」，戴著龍年獲得土地公加持金戒，幸運抽中現金六千元，直呼是意外驚喜。

竹山紫南宮每年元旦都會發放新年錢母。紫南宮主委莊秋安表示，此次錢母配合馬年以「駿馬奔騰」為主題，馬匹背上還有聚寶盆，象徵「馬上有錢、馬到成功」吉祥寓意。紫南宮主委莊秋安表示，希望期盼在馬年之際，祝福所有信眾在人生道路上能夠方向明確、步伐穩健， 努力皆有回報。

廣告 廣告

元旦發放馬年招財錢母，排隊都能拿到銀色錢母紀念幣，另外，排隊前五千名還可獲金蛋，今年獎品包括金戒指十五個、六千元現金二十包、典藏套幣一千二百份、福氣項鍊三百條、金銀錢母一千組，以及馬年金色錢母二四六五個，總計獎品五千份。

一日擁入十萬人搶拿、排隊隊伍長達七公里，來自彰化秀水的張先生，為身體微樣的母親祈福，拔頭籌排名第一。他表示，十九日就到現場排隊拿號碼牌，每天有友人幫忙輪流看守，今天從主委莊秋安手中拿到錢母，達成心願。第二位也是來自彰化北斗的張先生，因為覺得拿到錢母過得很順遂，今年是第九年來排了。

廟方主委莊秋安說，不忍信眾寒冷冬天搶瘋「馬年發財錢」，不忍看到虔誠的信眾，提早寒夜排隊、原定九點發放錢母，提早到八點半發放。期盼馬年錢母不僅能為信眾迎春納福，更能在事業、 家庭與財運上一路奔騰、順風順水。