竹山2026竹藝燈會試點燈 迎來浪漫平安夜

▲二○二六竹藝燈會試點。(圖：竹山鎮公所提供)

為迎接即將到來的竹藝燈會，南投縣竹山鎮公所二十四日舉辦「前山聖誕夜暨2026竹藝燈會試點燈活動」，並安排踩街行程沿途發放聖誕糖果，現場湧入許多民眾熱情參與，共度溫馨又甜蜜的平安夜。

活動於晚間六點自竹山玫瑰天主堂出發，隨著踩街隊伍行經竹藝燈會街道燈區報佳音，各色繽紛的燈會裝飾更增添許多節慶氛圍，吸引路過民眾駐足拍照同樂，沿途充滿歡聲笑語，熱鬧非凡。終點抵達菸葉館主燈區，並於晚間7時開始試點燈晚會，現場以雪花機營造如冬雪輕落般的浪漫氛圍，搭配樂團精彩的現場演奏與教會團隊接力用心準備的福音節目展演，讓竹山的平安夜充滿溫馨祝福與感動。

活動尾聲的「馬躍蝶舞」主燈試點燈儀式迎來整場活動的最高潮，除了可率先欣賞主燈秀的光影律動，也能近距離觀看竹藝燈座以手作與光線交錯出的細膩紋理，感受竹山在地工藝的沉穩與韻味，現場民眾無一不拿起手機，屏息錄下這精采時刻。

竹山鎮長陳東睦表示，竹山自古以竹聞名，近年來透過燈光設計與多媒材創作的結合，讓傳統竹藝在新時代中有了新的樣貌。希望燈會不只是亮起山城的夜空，也能點亮遊客認識竹山文化的好奇與期待。

今年燈會以代表竹山的「竹」與2026生肖「馬」為主軸，打造多組以竹構為基底、融合現代設計語彙的特色燈座。多件作品運用不同媒材與編織技法，呈現傳統與當代的交錯，彷彿一場在竹林間展開的靜謐藝術展演。燈會將於12月31日在菸葉館盛大開幕，並舉辦跨年晚會，由中信兄弟啦啦隊、樂天女孩、慕獅女孩、統一獅啦啦隊及青春男團Saturnday接力演出，陪伴民眾迎接嶄新的2026年。

「2026竹山竹藝燈會」自十二月三十一日起展出至二○二六年三月七日，燈區設置於菸葉館、連興宮、母愛公園等地。燈會期間每週五、六、日及春節期間（初一至初六）晚間19時至21時，主燈區皆安排主燈秀及多場精彩表演。本屆燈會吉祥物「竹寶」與「山妞」也誠摯邀請全國民眾前來竹山，共同感受竹藝燈會的魅力。