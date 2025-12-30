竹山3校獲教學及校長領導卓越獎，克明宮頒贈獎金鼓勵，縣長許淑華、縣議員蔡孟娥出席觀禮。(圖：南投縣府提供)

114年度教育部校長領導卓越獎暨教學卓越獎甫於十一月底揭曉，竹山鎮秀林國小楊清豐校長、社寮國中與鯉魚國小三校獲獎，創下南投縣歷年最佳成績，也為竹山杏壇增添榮耀，地方雀躍不已。

三十日上午，竹山克明宮主委楊非武特別在克明宮文昌帝君神案前頒贈獎金二萬元及紀念品，公開表揚三校校長與教師團隊，感謝他們長期為竹山孩子默默耕耘，及對偏鄉地區教育的用心付出，並為南投縣的教育創下佳績；縣長許淑華、縣議員蔡孟娥出席觀禮，並對克明宮長期以來支持縣政推動，關懷教育及弱勢，表達感謝肯定，儀式簡單隆重。

當天，竹山高中校長許宏明也在學測前，帶領應屆高三生至克明宮祈福，祈求學測順利，金榜題名，並在旁觀禮，見證竹山教育輝煌時刻；許縣長預祝同學們都能心想事成，金榜題名，考上心目中理想學校及系所。

許縣長說，「教育部校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎」是教育界的年度盛事，被譽為「教育界的奧斯卡獎」，給予得獎學校無上的榮耀與鼓勵。本縣所薦舉秀林國小楊清豐校長獲得校長領導卓越獎的殊榮，另外竹山鎮社寮國中、鯉魚國小兩校在黃建樹及曾以瑩兩位校長帶領下，教師團隊也不負眾望，榮獲教育部教學卓越獎金質獎的肯定，三校均是竹山鎮的市郊小校，顯見竹山在地人才薈萃。

許縣長表示，竹山三校的榮耀，是南投縣教育史上最耀眼的一頁。這證明了教育的資源從來不應該是城鄉的差距，教育的卓越是可以發生在任何一個充滿愛與熱情的地方。今天我們感動的看到了每一位校長與老師，用『點燃一把火』的精神，去照亮偏鄉孩子們的生命。縣府這幾年編列出國獎助學金、推動雙語教學與永續發展，開拓孩子的全球視野與國際觀，讓南投的孩子能與世界接軌。

克明宮主委楊非武表示，教育是百年大計，更是克明宮長期關注與支持的重點。三校的獲獎，讓大家看到竹山教育的紮實與創新。深信有優秀的教育者，才能培養出優秀的下一代。克明宮將持續扮演在地支持者的角色，攜手學校與家長，共同為竹山的孩子們提供最好的學習環境，讓他們能在這片土地上找到屬於自己的定位，勇敢走向世界。

蔡孟娥議員則表示，恭賀獲獎學校及校長們，身為竹山在地的一份子，看到家鄉的學校辦學能獲得國家最高級的肯定，感到無比驕傲。感謝三校校長與教師團隊的付出，不僅是教育的典範，更是孩子們最好的榜樣。未來將會攜手議會同仁，持續作為南投縣教育最堅實的後盾，讓全縣的優秀教學團隊無後顧之憂的推動卓越教學。期望這份榮耀能成為竹山所有學校效法學習的動力，共同為竹山的教育再創佳績，為孩子們點亮未來的希望！

縣府教育處肯定三校得獎校長及團隊的努力，更感謝克明宮及縣議會對用心辦學的學校給予鼓勵與肯定，透過地方與學校的緊密連結，鼓勵學校持續投入課程創新與團隊合作，擴散優質教學模式。未來也將持續透過專業對話、課程評選與成果分享，建立跨校交流的學習方式，讓更多卓越典範學校在南投，成就孩子多元的可能。