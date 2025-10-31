竹崎柳丁紅了 限量搶鮮上市

嘉義縣竹崎鄉福爾摩斯休閒農場特殊品種「紅肉柳丁」進入產季，場長黃慈恩推薦採果嘗鮮正是時候。（廖素慧攝）

嘉義縣竹崎鄉是柳丁柑橘主要產地，今年受丹娜絲颱風重創、產量大減3至5成，福爾摩斯休閒農場種植特殊品種「紅肉柳丁」也受影響，場長黃慈恩表示，目前進入產季，量少搶鮮上市，開放遊客來體驗採果的甘苦樂趣。

黃慈恩說，紅肉柳丁是特殊品種，也被稱為「甜丁」或「阿婆柑」，果肉呈淡紅色，比一般柳丁少了酸味，口感清甜，色澤及口味都近似葡萄柚，爽口且果粒飽滿，富含纖維、維生素C和花青素，適合不敢吃酸的人食用。

黃慈恩還說，柳丁正值產季，福爾摩斯農場占地廣大，以友善自然農法種植紅龍果、香蕉、芭樂、鳳梨、木瓜、檸檬、柳丁、茂谷柑等多樣水果，開放農場參觀，也提供果品試吃、採果，今年受風災影響大，紅肉柳丁產量減少，目前每台斤約30、40元。

為推廣在地種、在地吃最新鮮，農場與在地的阿里山東方明珠大飯店合作，飯店櫥窗展示果品，結合餐廳廚師導入菜餚，介紹遊客到農場採果體驗。

另外，傳承3代的嘉義在地手搖飲名店「羅山三味果汁」也結合農場生產的水果研製新產品，第2代負責人郭繐綺說，三味果汁以鳳梨、木瓜、檸檬3種水果黃金比例調製，60多年來堅持好口味不變，福爾摩斯農場種水果的農法與該店理念相近，將用農場水果研製新口味的產品。

嘉縣府農業處農林作物科長李秋瑩說，竹崎是柳丁柑橘的主要產區，栽種面積約920公頃、總收成量約1萬9000噸，柑橘類種植面積約1560公頃、總收成量約3萬2000噸，此次受風災損失嚴重，柳丁減產約3至4成，柑橘類減產4至5成。

至於有農友提及很多鄉鎮農損都已撥發補助款，竹崎的農友至今卻未收到，李秋瑩說，此次風災竹崎的農損最嚴重，約有4000多戶向鄉公所申報災損，因山區地勢環境影響現場勘災進度，希望公所能於11月中旬匯報至縣府複審，再呈報中央，最快11月底核撥補助款。