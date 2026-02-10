竹崎深夜酒駕肇事逃逸 警火速逮人酒駕男遭法辦

竹崎分局員警於凌晨到場處理交通事故，現場機車嚴重毀損，經勘查後發現並非單純自摔，而是酒駕肇逃案件。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣警察局竹崎分局10日凌晨1時接獲民眾報案，指稱現場有機車自摔情形，警方到場後發現傷者身體多處挫傷且意識模糊，機車車身受損嚴重，立即聯繫救護單位將傷者送醫救治。

警方勘查現場時，發現路面除機車零件外，另散落疑似其他車輛的破損車體碎片，研判並非單純自摔事故，可能涉及其他車輛肇事後逃逸，竹崎分局立即擴大調查，調閱周邊監視錄影畫面循線追查，並於案發後不到2小時內鎖定涉案車輛及駕駛人，查緝陳姓肇事者到案。

警方對陳男實施酒測，測得酒精濃度高達每公升0.57毫克，已明顯超過法定標準，經調查確認其酒後駕車肇事並逃離現場，警方迅速蒐證完備後，依公共危險罪及肇事逃逸罪嫌，將全案移送嘉義地檢署偵辦。