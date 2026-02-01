竹崎皓月精舍年度盛會 新春雅集書藝迎春

嘉義縣竹崎鄉灣橋晧月精舍今天舉辦一年一度盛會新春雅集活動。（圖／民眾曾博怡提供)





嘉義縣竹崎鄉灣橋晧月精舍今日2/1(日)舉辦一年一度盛會新春雅集，活動包含抄經/迴向、《入眾無礙》講座、羅漢供茶、新春祈願、新春茶會、音樂會、書法家揮毫，現場還推出主題紀念品義賣，吸引各界人士及信眾熱烈參與，會場空間、花藝及茶席佈置充滿喜迎新春氣息，現場洋溢著溫馨與喜悅。

晧月精舍自1998年成立至今，以弘揚並傳持佛法為宗旨，推廣佛教藝文，著重在生活中體現佛法的學習，多年來除了開設佛經班、禪修班、書法班，還有密集禪修營、專題講座、新春雅集及不定期的佛教文化參訪，是一處既重視佛法教學又充滿藝文氣息的道場。

晧月精舍在每年歲末舉辦新春雅集已迄16年，此一期一會的活動中舊雨新知齊聚，彼此問候祝福，來賓在〈入眾無礙〉主題意象前拍照，歡樂而溫馨。新雅集活動以〈抄經/迴向〉開場，止觀堂內也展示書法班學員的平常習作，好似一場小型的成果展。抄寫完《吉祥經》，由師父帶領頌經及迴向，祝願自己及父母師長吉祥安康，智慧增長。

接著登場的是由如範法師為大眾開示今年的主題「入眾無礙」。法師說入眾是修學佛法的真實道場，如何在入眾之中觀見並對治自己的煩惱，護念自己與他人，消融我執我取，學習並體驗入眾而無礙的喜悅與自在；〈羅漢供茶〉是佛門茶儀，也是三寶弟子表達對師長們的恭敬感恩之意，現場由法師們領眾頌念〈新春祈願文〉，祈祝父母、師長與大眾皆身心輕安，福慧增長。

隨後，法師們引領大眾入席落座，品飲各席茶藝老師虔心所泡的一壺好茶，並聆聽二胡音樂家康盛友的精采演奏，茶香雅樂中意境特別美好。雅集活動的壓軸是書法家們的新春揮毫，現場排滿人群，都皆大歡喜的拿到書法家的春聯墨寶。

每年新春雅集都有精心設計的紀念品提供義賣，今年除了精美的茶杯與茶倉，也推出二款限量特級沈香，香盒上刻有如范師父題字的「入眾無礙」，非常值得收藏，同時也是對晧月精舍新春雅集活動的參與與贊助。

