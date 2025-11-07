竹崎鄉立圖書館重新啟用

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣竹崎鄉立圖書館完成耐震補強與閱讀空間改造工程，7日舉辦重啟儀式，嘉義縣長翁章梁、竹崎鄉長曾亮哲、縣議員詹黃素蓮、江季珍、何子凡等人出席見證圖書館全新面貌，為在地閱讀與終身學習注入新活力。



工程分為耐震補強與空間改造2部分，耐震補強獲中央補助562萬5,155元，竹崎鄉公所自籌63萬977元，確保結構安全，提升公共設施抗災能力；空間改造由嘉義縣政府補助295萬1,500元，鄉公所自籌49萬3,050元，打造兼具美學與功能性的閱讀場域。



閱讀空間採開放式設計，引入自然光線並改善館內動線，兒童閱覽區從2樓移至1樓並增設青少年閱讀區，重新配置書報雜誌區、櫃檯及開放式閱讀區，讓空間更符合使用者需求。



竹崎鄉長曾亮哲表示，圖書館是地方推動閱讀與學習的重要場域，感謝中央與縣府的資源，讓竹崎鄉擁有符合現代需求的圖書館，將持續努力，發展在地特色閱讀活動，建構學習型社區。



翁章梁說，人工智慧正在蓬勃發展，接下來將是AI世代，技術行業如水電、木工等類別不會被取代，但若是跟知識有關的工作，就極有可能受影響，因此人們更要吸收更多知識，才能判斷AI生成內容是否正確，也能更熟練的運用AI工具。



翁章梁也說，以前是物資缺乏的年代，很難看到多元課外讀物，如今圖書館重啟後，除了硬體設備翻新，也有豐富館藏供民眾閱讀，只要建立閱讀習慣就能擴大知識的廣度，歡迎大家一起來看書。



啟用儀式後，圖書館安排闖關送禮、靜態主題書展、樂齡學習中心成果展與DIY體驗，吸引許多民眾參與，展現圖書館的人文活力與魅力，邀請鄉親多加使用圖書館，共享閱讀樂趣。