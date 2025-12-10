竹崎鄉 春節前普發5000元紓困金

嘉義縣竹崎鄉長曾亮哲10日在代表會臨時會中，首度鬆口，指竹崎無負債、財政穩定，又是丹娜絲颱風、0728豪雨重度災區，為實質照顧民眾，擬在農曆年前普發5000元紓困金給設籍鄉民，計3萬2000多位鄉民因此受惠，提議獲代表會一致贊同，竹崎鄉也將成為全縣18個鄉鎮市中第5個普發現金的鄉鎮市。

繼義竹鄉率全國之先，普發5000元振興金後，梅山鄉正進行振興金3000元發放作業，眼看隔壁鄰居拿到現金，眉開眼笑，竹崎鄉代表會昨開今年度最後一次臨時會，鄉代會主席陳宏吉等多位代表都反映，竹崎也是風災受災戶，公所應積極協助鄉民，比照其他鄉鎮發現金。

曾亮哲當場表示，竹崎鄉歷年來在嘉義縣年度開源節流考核，都名列前茅，經財政整體盤點後，以不影響例行業務前提下，決定發放每位鄉民5000元紓困金，發放金額逾1億6000萬元。

公所表示，後續相關作業流程將盡速辦理，提報代表會審議，完成行政程序後，會正式公告領取資格和方式，初步規畫明年春節前發放。代表會要求公所盡快完成行政作業，明年1月初就會召開臨時會，加速發放腳步。

義竹鄉10月已完成5000元民生紓困金普發，梅山鄉本月8日起陸續普發3000元，太保市3000元振興金12月底前完成線上撥款。民雄鄉2000元紓困金預計明年3月發放，加上竹崎鄉，全縣有5鄉鎮市加碼。

嘉義市加碼普發現金6000元已於9日送追加預算案至議會，議會預計本月22日臨時會審議通過，希望最快明年1月可讓民眾領到。