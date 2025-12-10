竹崎高中再傳捷報 兩位聽奧國手奪下羽球團體銅牌

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣立竹崎高中體育班高三蕭安宇同學與傑出校友江巧羽同學，代表我國遠赴日本東京參加2025達福林匹克運動會(Deaflympics 聽障奧運會)，在激烈競爭中展現絕佳韌性與默契，為台灣奪下羽球項目混和團體銅牌。今(10)日縣長翁章梁特別邀請兩位選手到縣府表揚，並送上羽球拍作為祝福，鼓勵她們繼續努力，為台灣爭光。

江巧羽今年8月剛從清華大學運動科學系碩士班畢業，來自宜蘭的她，接受竹崎高中羽球隊教練林宗翰的邀請到竹崎高中體育班追夢。早在2018年，巧羽於「亞太聽障羽球錦標賽」中憑藉優異表現奪下 1金2銅成績，翁縣長當時邀請巧羽到縣府接受表揚，並且鼓勵她繼續朝世界盃聽障羽球賽與聽障奧運邁進。七年後，她成功實現目標，並與學妹一同站上國際舞台。

今年僅高三的蕭安宇是本屆國家代表隊中最年輕的國手，來自彰化社頭的她，因看重竹崎高中「學術與運動並重」的教學理念，選擇離鄉到嘉義求學。雖然選拔賽期間適逢學校畢業旅行，她在家人的支持下毅然決定放棄畢旅，全力備戰。她的專注、堅持與自律，讓她在選拔賽脫穎而出，並在國際賽場展現大將之風。近期，她將迎接「運動優良學生甄審」的結果，並期望能夠跟隨江巧羽學姐的腳步，進入清華大學深造。

翁章梁表示，兩位選手不僅在體育領域表現優異，學業方面同樣卓越。今日特別送上縣府的祝福，希望她們在未來的人生道路上繼續努力，為台灣爭取更多的榮譽。

縣府長期重視基層運動、特殊教育與偏鄉學生的學習資源，未來將持續加強場館設備、教練團隊與學生培育計畫，為每一位懷抱夢想的孩子提供最好的支持。

圖：嘉義縣立竹崎高中體育班高三蕭安宇同學與傑出校友江巧羽同學，代表我國遠赴日本東京參加2025達福林匹克運動會(Deaflympics 聽障奧運會)，在激烈競爭中展現絕佳韌性與默契，為台灣奪下羽球項目混和團體銅牌。今(10)日縣長翁章梁特別邀請兩位選手到縣府表揚。（記者吳瑞興翻攝）