竹崎高中學生蕭安宇獲總統教育獎 (圖)

[Newtalk新聞] 日本國會最大友台跨黨派組織「日華議員懇談會」（日華懇）擬更名為「日台懇」，引發各界關注。表面上看，這只是友台團體名稱的調整，但若放在過去半個世紀的歷史脈絡中觀察，這次更名真正值得關注的，或許不是最後是否定名為「日台懇」，而是日本對台灣的認知與定位，已經發生深刻變化。 從「華」到「台」，看似只是一字之差，背後反映的卻是日本對台政策逐漸走出戰後歷史框架，進入新的戰略思維階段。 從中華民國到台灣 一個世代的認知轉變 1972年日本與中華民國斷交，轉而與中華人民共和國建交。隔年，日本國會友台議員成立日華議員懇談會，希望在失去正式外交關係後，仍能維持與台灣的交流管道。 當時的「華」，代表的是中華民國，也反映戰後日本政壇對台灣的理解方式。 然而53年過去了，日本社會早已出現世代更替。相較於冷戰時期的政治人物，今日日本年輕世代所認識的，不再只是歷史課本中的中華民國，而是一個完成民主轉型、與日本共享自由價值的台灣；是一個在全球半導體產業占有關鍵地位的台灣；也是一個牽動印太安全格局的台灣。 因此，近年來日本政治人物談論台灣時，已越來越少使用歷史性的「中華民國」語言，而是直接以「台

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