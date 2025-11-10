「竹工藝」人間國寶 藤沼升：心無旁騖，潛心創作，讓日本竹工藝品享譽世界
傳統表演藝術和手工藝歷經數百年而不衰，一直扣動著日本人的心弦。為了讓這些重要技藝代代相傳，日本政府將領會和掌握了這些技術的人評為「重要無形文化財保持者」（非物質文化遺產傳承人），俗稱「人間國寶」。我們將走近這些人間國寶，感受他們求索不斷、認真鑽研的決心及其對作品的思考。藤沼升先生曾認為自己在竹工藝領域「不會有所作為」，卻因某個契機踏入其中，並且最終於2012年被評定為該領域的「人間國寶」。
作為藝術品享譽世界
藤沼升的作品有9成以上被海外收藏家納入囊中。展覽會現場自不必說，直接訪問其工作室的收藏家更是絡繹不絕，乃至於在日本國內反而很難看到其作品。
為什麼藤沼的作品在海外如此受歡迎呢？原因是1997年在日本橋三越百貨總店舉辦的個展上，美國化妝品巨頭露得清（Neutrogena）前社長、已故藝術收藏家Lloyd Cotsen購買了其作品。後來在紐約舉辦的 Cotsen收藏展上展出藤沼的竹藝作品，海外收藏家們紛紛出手爭相收購。
Cotsen最初收藏的是一件名為《春潮》的花籃。這件工藝品以根部大幅彎曲的根曲竹為原料，以自由奔放的「荒編」技法大力編織而成，淋漓盡致地展現出竹子所蘊含的生命力。
根曲竹花籃《春潮》（2024年）
藤沼介紹說：「根曲竹太過強韌，一開始我不知道該怎麼處理。其強度之大，就是請別人幫忙按住也無法勒緊，整整3年時間，我都在反覆嘗試和摸索。」
《春潮》對藤沼而言也是一件情有獨鍾的作品，如今他依然在繼續創作這個系列的作品。
「我41歲時在日本傳統工藝展上獲獎，但之後創作陷入了低谷。那時我意識到『創作陷入低谷是因為氣力不足』，逐漸領悟到『氣』的重要性，並以『氣』為主題進行創作。《春潮》就是那個階段初期誕生的作品。」藤沼回憶道。
讓竹製品登堂入室
藤沼所在的栃木縣大田原市以竹產地而聞名，這裡自古就有使用原生竹材製作生活用品的傳統。對藤沼而言，竹子是觸手可及的材料。
「因為我手巧，所以從小就製作竹馬、釣竿之類的東西。」藤沼回憶道，「我父親是木工，家裡有劈刀、鋸子等工具，可以隨便使用，只是我從沒想過當竹藝匠人。」
藤沼在接受採訪
也因為當時正值經濟高速成長期，工業化迅速發展，藤沼升入了工業高中。畢業後他進入一家機械製造公司工作。27歲那年，一趟法國之旅給他的人生帶來了巨變。
「看到盧浮宮博物館和香榭麗舍大道上擠滿了日本人，我不禁疑惑：『人們為什麼特意遠赴巴黎呢？』認真思考後，我終於得出了答案，那就是『文化的力量』。」
此前藤沼與「文化」並無交集，那一刻他才清晰地認識到文化的力量。他迅速沉迷其中，從此致力於對本國文化的追尋。
不過，今後的道路並未立即確定下來。在接觸漆藝、陶藝、書法、茶道等各領域的過程中，有一次在文化教室學習竹工藝時，藤沼偶然看到了竹工藝第一位人間國寶生野祥雲齋先生（1967年被認定）的遺作集。正是這本作品集，為藤沼指明了前進的方向。
生野祥雲齋遺作集
「我感到很震驚，用竹子竟然能編織出如此精美的作品！」藤沼回憶道：「那些曾經在廚房裡使用的竹製品，現在它們的作用發生了改變，開始進入客廳。感受到這點的那一刻，我決定辭職。我想，只要追隨生野老師的腳步，我一定能有所成就。」
1975年，30歲生日過後，他毅然踏上了竹工藝品創作之路。
獨自鑽研，體悟竹材的「個性」
從致力於培養接班人的八木澤啟造先生那裡，藤沼學到了基本技術，但從師僅1年半後就被告知「已經沒有什麼可教你的了」，於是他開始獨立創作。此後，他手邊常備生野先生的作品集，自己潛心鑽研技藝。
「現在回想起來，很慶倖沒跟老師學太長時間。要靈活運用竹材，只能親手觸碰每一根竹子，體悟它們的個性。而依賴於老師的指導，就只能止步於模仿。如果只用學到的傳統技法進行創作，在設計或神韻上總是會和過去的作品雷同，無法推陳出新。」
創作情景
1992年，一種獨特的竹工藝技法問世。藤沼在用傳統的束編技法製作作品時，不經意間扭轉了竹篾束。這個意外的「扭轉」產生了意想不到的效果。
「使用傳統技法的話，籃子口是水平的。但是，如果加上這個扭轉技法，就可以編織成波浪形。」
運用這種獨特技法創作的近作就是束編花籃《五行》。這是一件將細剖染色的竹篾以雙層結構編織而成的作品。內側以傳統的鏤空格紋技法編織而成，展現竹材的纖細特質，外側則採用在束編中加入扭轉的獨特技法，彰顯竹材的強韌之美。這件作品不同於傳統花籃的獨特造型，將竹材的自然之美襯托得更為動人。
束編花籃《五行》（2021年）
束編花籃《五行》（2021年）
將激發下一代靈感的作品留存後世
藤沼的作品憑藉獨特的技術與審美創作而成，具有獨一無二的魅力。最初他在熟人的鐘錶店玻璃櫃裡展示自己的作品，此後買家一直絡繹不絕。
其作品廣受好評，不久他在東京舉辦了個展。從2000年前後開始在海外的藝術展上亮相，2011年更是在全美屈指可數、以規模和悠久歷史著稱的芝加哥美術館舉辦了個展。
2012年藤沼67歲，這一年他被認定為重要無形文化財傳承人。
認定過程中其作品獲得了盛讚：「在傳統技法的基礎上增加了獨特的創新工藝，製作中不僅以精緻的格紋編、纖細的束編等工藝打造出端正的網眼及細條紋鏤空的效果，還開發出自由隨性的荒編技法。創作者以『氣』為意象創作的作品，其特色在於包容空間張力的恢巨集造型、遒勁的創意佈局，其高雅的格調與獨創的造型之美獲得高度肯定。」
藤沼表示：「正因為偶然看到生野老師的作品集，才成就了如今作為創作者的自己。正因如此，我想留下激發下一代創作靈感的作品，讓他們產生『想嘗試創作點什麼』的衝動。為此，我認為自己不必在意別人的評價，而應當專注於創作，將自己的思想體現到作品中去。」
一旦進入創作狀態，藤沼便心無旁騖地潛心於作品，廢寢忘食地埋頭工作。作品的設計和創意的靈感在製作過程中也源源不斷地在頭腦中湧現。
貼在牆上的素描
2028年，藤沼已決定將在美國新墨西哥州聖塔菲的藝術畫廊TAI Modern舉辦主題為「力量」的個展，這是一家聚焦日本的竹工藝與現代美國藝術的畫廊。為了追求這種遒勁之美的極致表達，如今藤沼依然在創作道路上孜孜不倦地前行。
創作情景
採訪、撰稿：杉原由花、POWER NEWS編輯部
攝影：橫關一浩
標題圖片：藤沼先生和他的作品（橫關一浩）
