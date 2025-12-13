竹市七伍宮75週年建醮平安繞境起駕 地方政要扶轎、信眾虔誠恭送

【民眾新聞網方健龍新竹報導】位於新竹市東大路三段的七伍宮，因二戰美軍轟炸時，神威護佑苦苓腳庄內百姓安然逃過大劫，神蹟傳開，至今香火鼎盛，七伍宮主委王泰山感應王爺指示，75週年廟慶首度舉辦平安醮法會，法會進入緊鑼密鼓階段，今（13）日隆重舉行建醮平安繞境，包括新竹市長高虹安、民政處長施淑婷、產發處長嚴翊琦、立委鄭正鈐、市議員鄭慶欽、楊玲宜、蕭志潔等人，扶轎恭送七伍王爺起駕，信眾雙手合十目送，場面壯盛。

七伍宮主神神轎今天早上以車隊繞境市區，中午主神在天公壇參香，隨即由信眾陪同展開徒步繞境，所經之處鞭炮聲響起，十分熱鬧。七伍宮主委王泰山說，七伍王爺神威顯赫，今天參與扶轎繞境信徒必會受王爺庇佑，闔家平安、身體健康、明年選舉必能順風順水、心想事成。

今天參與七伍王爺平安繞境的除了政界人士，還有從雲林嫁入苦苓腳的林麗美，她是新竹市警局民防大隊大隊長，事業有成，兒子王昌哲的事業更是不遑多讓，母子多年來積極回饋鄉里，此次平安醮出錢又出力、捐款榜首正是王昌哲的公司。北區各里里長一早也全員到齊，力挺七伍宮主委也是古賢里里長及北區里長聯誼會會長的王泰山，看到大家用行動力挺建醮活動，王泰山好心情全寫在臉上。

《圖說》七伍宮王爺起駕燃炮儀式。（圖／新竹市七伍宮提供）