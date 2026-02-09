竹市三民國中頻遭惡意爆料 校方公開說明捍衛名譽

新竹市三民國中頻遭惡意爆料，學校及校長丁淑觀公開說明並捍衛學校名譽。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市三民國中近期頻遭惡意爆料，學校今天正面回擊及公開說明，校長丁淑觀提到，爆料者以近乎「編劇式」陳情做出錯誤指控與不實揣測，訊息流傳，引發部分家長與社會關注，讓原本應平靜的校園多了些不安與疑慮，且對學校聲譽造成損害，也打擊老師士氣，校方因此站出來公開說明。

丁淑觀說，近期學校頻遭爆料稱有學生持危險物品進校恐嚇同學或遭學校惡意搜書包，還有老師疑似被逼退等情事，對相關揣測內容，學校都秉持審慎態度，依法依規處理各項校務，過程中也向主管機關與家長代表說明實際情況。並無爆料者所說內容，目前校園內教學與導師運作也都正常進行，且媒體報導影射的老師也仍擔任導師職務，正常授課，並無被逼退，此案已在114年4月15日由教育主管單位核定結案。

廣告 廣告

為免不實訊息持續擴散，學校已向市府教育處、家長會等相關單位說明，並在今年1月9日發出存證信函，期能中止不實指控。對特定人士持續不實拼湊內容惡意散播，傷害學生、傷害教師、傷害教育尊嚴，學校不排除採法律途徑提告。

家長會長陳耀川也提到，學校以學生的學習與成長為首要任務。希望學校能兼顧「教師教學」與「校園安全」兩個層面，面對三民國中的多項指控，由於內容刻意編造不實影射、錯誤連結及片面敘述，已嚴重影響校長個人聲譽及學校形象。由於三民國中學生人數眾多，建議學校以大局為重，選擇不放大衝突，而是承擔、溝通與修復，希望讓事情回到理性與教育本質。未來，建議學校重視親師彼此理解，期待親師在理性討論中化解疑慮，讓校園回歸安穩。

新竹市三民國中頻遭惡意爆料，學校及校長丁淑觀公開說明並捍衛學校名譽。(記者洪美秀攝)

新竹市三民國中頻遭惡意爆料，學校及校長丁淑觀公開說明並捍衛學校名譽。(記者洪美秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

全台冷吱吱！今晚到明晨10度以下 春節前1週天氣1次看

向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

德威航空降落「掉輪」連鎖效應！桃機10分鐘內3機喊「Mayday」求救

高市早苗獲壓倒性勝利！矢板明夫曝3大主因

