竹市中油市地重劃獲金質獎 高虹安邱臣遠挨批收割政績卻建設停擺

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府地政處辦理中油油庫市地重劃工程案，獲第27屆國家建築金質獎規劃設計類全國首獎，代理市長邱臣遠11日到總統府接受總統賴清德接見。參與中油廢庫及油庫市地重劃多年的市議員曾資程感嘆，過去多位民代里長和首長致力於中油廢庫的努力，看到高虹安邱臣遠市府收割前人的努力，再看看3年來的市政停擺與空轉，感嘆市政不能只「收割榮耀」，也應「承擔責任」，新竹市民值得更好的市政，也值得能把建設做好的政府。

曾資程表示，中油油庫從廢庫到辦理公辦市地重劃工程，是新竹人8年奔走、從無到有的成果。2009年他提出廢除新竹油庫目標，到2017年終於停供廢庫，包含居民、議會、市府、中央一棒接一棒、誰也不敢懈怠。廢庫成功後，林智堅市府推動產業轉型與都市更新，把危險設施變成未來新竹的創新科技廊帶，透過一步一腳印累積出成果。

反觀過去3年的高虹安市府，卻讓市民看到停擺與空轉。每個重大建設，不是慢、就是卡，他說，這次市議會定期會，藍白議員稱「高市府是在收拾前朝的爛攤子，要給時間」，但所有工程都是前朝已規劃好、設計好、編好預算、甚至已動工的建設。如果連蓋到一半的工程都做不完，叫什麼收拾爛攤子？那叫把好好的建設變成爛攤子。前朝留下的是圖、預算、進度、工地，高虹安卻留下停工、延宕、推責、空轉。高虹安市府展現的是做不好就怪前朝、做得好就收割的慣性。

油庫市地重劃獲獎是市府、居民、議會共同努力8年的成果，卻由沒參與推動的市府團隊領獎。他期許現在的市府不應只「收割榮耀」，也應「承擔責任」。新竹市是座靠努力累積未來的城市，建設不能空轉3年，承諾也不應成為口號。

新竹市中油油庫市地重劃獲國家建築金質獎，綠營議員曾資程嘆高虹安邱臣遠只會收割前人政績，3年來建設不斷空轉停擺。圖為中油油庫現況。(記者洪美秀攝)

