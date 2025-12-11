竹市中油油庫重劃奪國家建築金質獎「全國首獎」 邱臣遠代理市長代表市府獲總統接見

全體覲見人員與總統合影，第一排左六邱臣遠代理市長、左八鍾佳濱立法委員、中間賴清德總統、右五內政部長劉世芳。

▲全體覲見人員與總統合影，第一排左六邱臣遠代理市長、左八鍾佳濱立法委員、中間賴清德總統、右五內政部長劉世芳。

新竹市政府辦理「中油油庫市地重劃工程案」，榮獲第二十七屆國家建築金質獎規劃設計類全國首獎殊榮，新竹代理市長邱臣遠十一日代表市府團隊於總統府獲總統賴清德接見，向全國展現新竹市在公共建設品質、城市治理與永續發展的亮眼成果。

新竹邱臣遠代理市長十一日表示，中油油庫自四十三年啟用以來，見證城市與產業的變遷，面對廠區退役後的轉型課題，市長高虹安在一一二年啟動「公道五路產業廊帶二點O升級計畫」，以公辦市地重劃方式推動整體開發，開啟油庫再生的新篇章。中油油庫重劃區面積約十一點四公頃，是竹市近三十五年來規模最大的公辦市地重劃案，以「翻轉軸線、文化創生、智慧共融、永續再生」為核心，將基地歷史記憶與城市未來願景緊密結合，並與竹科X基地、藝文高地、台肥科商園區串連，形成約三十八公頃產業廊帶，為城市注入全新發展動能。

廣告 廣告

邱臣遠代理市長強調，「幸福從安心的承諾開始」是計畫的初衷，油庫轉型不只是土地再利用，更是市府對下一代打造幸福、宜居城市的重要承諾。此案透過串聯產業區位、改善教育空間與營造友善生活環境，讓城市發展與市民生活全面升級，實踐高市長提出的「產業創新」、「新竹好學」、「宜居永續」三大市政願景。

地政處表示，中油油庫重劃區將提供六點九公頃科技商務區、一點一公頃學校擴校用地、零點三公頃社福設施、二點七公頃公園兼兒童遊樂場以及零點四公頃道路用地，形成兼具產業、教育、社福與公共休憩機能的多元都市空間。本案以新舊融合的方式保留基地歷史脈絡，同時導入創新都市設計概念，將打造全台首座「星際探索主題共融公園」，結合國家太空中心設置教育互動場域，並以三百三十公尺空中步道串聯市定古蹟「取水口展示館」，形塑文化與科技交織的特色散步路徑。此外，新設二十公尺計畫道路（建美路延伸段），配置竹市最大共同管道（三點一公尺×三點一公尺），集中整合事業管線、提升維運效率並降低道路反覆開挖。

地政處補充，目前重劃工程已完成基本設計，新竹市府預計十二月舉辦地方說明會，持續蒐集各界意見，使重劃成果更貼近在地需求，也展現開發過程的公開透明與公民參與精神。

地政處表示，中油油庫市地重劃計畫書草案已於一一四年九月通過內政部審查，並於十一月發布實施都市計畫，預計年底公告重劃計畫書，一一五年上半年重劃工程開工，預計下半年完成土地分配，並於一一七年全面完工。市府將秉持公正、公開與專業原則，與地主及市民攜手推動重劃作業，打造更宜居、更永續的竹市未來。