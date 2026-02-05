竹市二位消防員化身產婆助孕婦順利急產 高虹安市長表揚肯定

新竹高虹安市長表揚竹市二位消防員化身產婆助孕婦順利急產。

新竹市消防局埔頂分隊同仁鄭功沛、張政賢二人，於一一四年十二月十日完成一件孕婦急產案件，於救護車上為產婦順利接生，母子均安。新竹市長高虹安特別於消防局擴大局務會議中公開表揚二位消防同仁，並頒發獎狀及獎勵金，高市長肯定消防同仁緊急救護技術的專業，且把新竹市民的事情，當成自己的事情全力服務，是新竹市民之福。

新竹市長高虹安五日表示，得知同仁順利為產婦接生，內心充滿感動，也感謝消防同仁的辛勞付出，除了平時救護工作之外，各項攸關市民安全的勤務，也都全力協助，包含這次遇到急產救護勤務，消防員都能發揮平日專業訓練，圓滿達成任務。

新竹市消防局長李世恭五日表示，埔頂分隊同仁鄭功沛、張政賢抵達現場時，孕婦腹部有陣痛的情形，並在救護車上破水且新生兒胎頭已露出，兩人立即為產婦進行接生，新生兒（男嬰）順利出生後，旋即評估新生兒情況及母親意識，並給予臍帶夾夾住未斷臍帶，新生兒剛出生時有發出哭聲，給予刺激後聽見宏亮的哭聲，評估小兒三角皆正常且給予擦乾保暖，後送新竹馬偕兒童醫院處置。

新竹市消防局長李世恭表示，「緊急救護工作是消防工作目前最繁重的勤務！」看到寶寶平安順利誕生、母嬰狀況穩定，2位同仁皆感到興奮與開心，內心也相當感動，更加體認到消防救護工作肩負守護生命的重要使命與責任。竹市去年緊急救護勤務達二萬二千六百四十七件，除了少見的急產案件外，還有各種不同的救護案件，考驗消防人員平時的訓練紮實度及隨機應變能力。在高虹安市長的支持之下，消防局持續遴派同仁參訓取得高級救護技術員(EMT-P)證照，並不斷充實最先進的救護器材，救護教官群們也持續努力提升竹市的緊急救護品質，期能提供市民更優質的緊急救護服務。

李世恭局長指出，竹市消防局同仁擁有高級救護技術員證照共五十一位，占外勤人數百分之二十四，為全國前五名，此次出勤協助孕婦接生的同仁鄭功沛，去年取得高級救護技術員證照，並於同年六月升格成為新手爸爸，更能深刻體會為人父母的喜悅，二位消防同仁皆為首次親自協助產婦生產，心情不免緊張，感謝新竹市消防局提供專業訓練機會，能在關鍵時刻得以臨危不亂、沉著應對，依照標準作業流程分工合作，順利完成接生任務。

消防局補充，截至一一四年底，新竹市OHCA病患救活率達百分之三十八點O一、康復出院率達百分之八點O六，成績斐然，救護品質亦獲市民肯定。新竹市消防局在市長的支持下，各分隊救護車上全面配有自動心肺復甦機(LUCAS)及心臟電擊去顫器(AED)、十二導程心電圖機、影像式喉頭鏡及ZOLL X等先進設備，讓市民能在最完善的救護資源下受到保護。