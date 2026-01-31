竹市五千元消費金 未實體領取者2/28前新竹通APP登記3日內入帳

新竹市民專屬的五千元消費金，未實體領取者，2/28前上新竹通APP登記後，3日內入帳。(金祐妤翻攝)

(觀傳媒新竹新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市2026年「5000元振興消費金」發放，昨(30)日是數位登記的第一天，不過、新竹市民要上網或用手機登記卻發生塞車大當機，質疑新竹通APP的效能，市府的行政效率似乎出了問題。市府回應，系統有設定若人數過多會啟動「線上等候室」，請民眾注意並耐心等候，或是錯開尖峰時間。

新竹市府今年發5000元消費金，24日採實體發放，計有16萬5千餘人領取，還有約22餘萬名市民未領，很多市民改用數位登記可多領一百元，昨(30)日起採分流登記，結果有市民抱怨上不了線，等到懷疑人生，改天再登記。

行政處說明，市民完成註冊後登入新竹通APP，可點選「服務／消費金申請」申請，為確保順暢連線，當申請人數過多時，系統會自動啟動「線上等候室」，請耐心等候，系統會依序導向登入頁，完成資料填寫並確認顯示申請已完成，後續也可到「申請紀錄」隨時掌握申請進度。

新竹市政府今年發放5000元消費金，三十日起數位發放，採分流機制，1/30日為身分證尾碼 0、1、2、3；1/31身分證尾碼 4、5、6；2/1身分證尾碼 7、8、9；2/1至2/28不限尾碼全面開放。

完成登記翌日起3個工作日內，匯入本人指定帳戶。