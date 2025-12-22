竹市交警隊新建辦公廳舍 落成

新竹市警察局交通警察隊新建辦公廳舍於昨（二十二）日舉行落成啟用典禮，市長高虹安親自出席活動，並感謝各級民代、地方里長的大力支持，以及建築師、營造團隊與警察局同仁通力合作，共同促成本案順利完成。高市長表示，新建廳舍不僅有效改善原有辦公空間不足問題，也全面提升員警辦公品質與執勤效能，是竹市推動交通安全的重要里程碑。

新竹市長高虹安二十二日指出，交通警察隊肩負維護城市交通秩序與用路安全的重責大任，過去與北門派出所合署辦公，廳舍面積僅約一千六百七十七平方公尺（約五百零七坪），卻需容納超過一百四十名員警，空間相對狹隘，且民眾洽公動線與員警執勤區域重疊，影響市民洽公的便利性，此次新建交通警察大樓完工啟用，有效解決交通隊與北門派出所長期以來的空間不足問題，提供警民更完善的硬體設備與舒適的洽公環境。同時優化警政服務流程，提升整體交通管理與執勤效能，讓市民洽公更加便利。

市長高虹安提及，為明確展現市府全力支持基層警察、守護城市治安的決心，她於復職首日即簽署首份公文，拍板同意內政部警政署提出的「勤務繁重加成」修正方案，相關經費約需新臺幣四千萬元，期盼成為警察同仁最堅實的後盾，並感謝警察局長許頌嘉用心督導、積極推動相關工程，促成全新辦公廳舍順利落成啟用。

新竹市警察局局長許頌嘉表示，原先規劃由交安組進駐新建大樓，經廣泛蒐集各界意見並審慎評估後，考量交安組業務特性、地理位置、出勤動線及停車便利性，決定維持交安組駐地於東大路二段五六一號，改由婦幼警察隊進駐新建交通警察大樓，此一調整可使婦幼警察隊擁有更完善、舒適的辦公空間與硬體設備，進一步強化婦幼安全保護與相關業務推展，並同步盤點警察局內部空間，提升整體使用效益。。