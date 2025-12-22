竹市交通警察隊新建辦公廳舍落成 辦公品質與執勤效能全面提升

共同剪綵慶，祝賀廳舍落成啟用。





新竹市警察局交通警察隊新建辦公廳舍22日舉行落成啟用典禮，市長高虹安出席活動，並感謝各級民代、地方里長的大力支持，以及建築師、營造團隊與警察局同仁通力合作，共同促成本案順利完成。高市長表示，新建廳舍不僅有效改善原有辦公空間不足問題，也全面提升員警辦公品質與執勤效能，是竹市推動交通安全的重要里程碑。

高市長指出，交通警察隊肩負維護城市交通秩序與用路安全的重責大任，過去與北門派出所合署辦公，廳舍面積僅約1,677平方公尺（約507坪），卻需容納超過140名員警，空間相對狹隘，且民眾洽公動線與員警執勤區域重疊，影響市民洽公的便利性，此次新建交通警察大樓完工啟用，有效解決交通隊與北門派出所長期以來的空間不足問題，提供警民更完善的硬體設備與舒適的洽公環境。

竹市交通警察隊新建辦公廳舍落成，提供更完善的洽公環境。

許頌嘉局長表示，原先規劃由交安組進駐新建大樓，經廣泛蒐集各界意見並審慎評估後，考量交安組業務特性、地理位置、出勤動線及停車便利性，決定維持交安組駐地於東大路二段561號，改由婦幼警察隊進駐新建交通警察大樓，此一調整可使婦幼警察隊擁有更完善、舒適的辦公空間與硬體設備，進一步強化婦幼安全保護與相關業務推展，並同步盤點警察局內部空間，提升整體使用效益。

許局長進一步說明，此案總工程經費逾1億5,865萬元，新建大樓規劃地下1層、地上6層，採綠建築標準設計，融合地方環境特色，兼顧節能減碳、永續發展與建築美學。未來將由交通警察隊勤務組、業務組及婦幼警察隊共同進駐，促進警政資源整合與共享，實踐「風城交安新里程」的施政目標。

