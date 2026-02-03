竹市低碳永續家園評等再創佳績 逐步邁向淨零城市目標

新竹市7里成功取得「低碳永續家園評等認證」，市長高虹安親頒獎座肯定。 2-3 新雅里取得「里層級」最高等級的「銀級」評等。





新竹市持續推動低碳永續家園政策，參與環境部「低碳永續家園評等認證」成果豐碩，去(114)年輔導7里成功取得認證，目前全市122里參與率達100%，評等認證率達33.6%。市長高虹安3日親頒獎座予獲獎單位，感謝里長與市民持續付出，讓新竹市逐步邁進宜居永續的城市目標。

高市長表示，市府施政以2050淨零碳排為目標，持續精進各區里的低碳行動項目與內容，深化社區參與，並透過跨局處合作方式，結合新竹在地特色，協助區里逐步累積節能減碳及氣候變遷調適措施成果，循序晉級「低碳永續家園評等認證」等級，提升整體評等認證率，同時全面提升環境品質與推動量能，打造兼具生活品質與環境友善的永續城市。

新雅里取得「里層級」最高等級「銀級」評等。

環保局長江盛任表示，去年輔導7里成功取得低碳永續家園認證，包括新雅里取得「里層級」最高等級的「銀級」評等，該里在垃圾減量、資源循環、環境綠美化等方面皆有亮眼成果，里內推廣家戶堆肥箱成效，並吸引公視節目「我們的島」特別製作「翻轉都市廚餘！從廢棄物到大地黑金」專題報導，真正實現資源循環零廢棄的最終目標。此外，居民更自發性成立環保志工隊及防災小組，團隊取得防災士資格的里民高達15人，是竹市首度獲得「二星韌性社區標章」的典範里。

環保局進一步表示，取得「銅級」評等的6里亦各具低碳永續特色。前溪里，透過蘿蔔節推廣在地農產，並設立「愛享冰箱」落實惜食與資源共享；建華里，汀甫圳櫻花小徑由里長與志工維護，並結合學校推動環境教育；金華里，鐵道路公園由里長自費添植七里香，與里民共作，營造凝聚情感的綠地空間；境福里，沿人行道種植吉野櫻與八重櫻，打造四季皆宜的櫻花景觀；興南里，結合宗教文化與永續理念，於新竹內天后宮推動節能設備與環保祭祀；金竹里，芒果公園由閒置土地轉型為社區公園，成為居民共享的綠色休憩空間。

環保局說明，竹市推動低碳永續家園評等認證現況，目前於「市層級」取得銀級肯定；「區層級」方面，由香山區榮獲銀級，東區及北區獲得銅級評等；在「里層級」部分，已有5里取得銀級、36里取得銅級，認證率達33.6%，展現由市、區至里的整體推動成效。

