竹市便當店凌晨氣爆釀2死！高虹安：災準金助復原並代位求償
新竹市鄰近竹科的便當店9日凌晨3時52分發生氣爆，波及周邊多達57戶民宅與近百輛汽機車，造成2死2傷。新竹市政府下午兩時召開記者會，由新竹市長高虹安率領各局處首長說明最新災情與因應作為。高虹安指出，為免受災戶面對漫長訴訟與理賠煎熬，市府將全面動用災害準備金協助受災戶進行第一波房屋修繕，後續再由市府向業者進行代位求償。
對於受災戶面臨的重建與修繕費用，高虹安坦言，若讓民眾自行面對曠日費時的保險理賠、財產鑑定與法律訴訟，對剛經歷巨變的受災戶是極大的負擔。因此市府拍板，在建築師確認房屋結構安全無虞的前提下，直接由市府撥用「災害準備金」全面協助受災戶進行第一波的復原與修繕，待市府支付完相關必要費用後，再啟動代位求償機制向業者追究。此外，稅務局也將秉持從寬從速原則，主動協助受災房屋與車輛進行地方稅、牌照稅的減免與停徵。
在房屋結構安全部分，高虹安說明，市府已與建築師公會合作，出動4名建築師搭配前公會理事長進行房屋結構安全檢測。經初步評估，受波及的57戶周邊民宅並無立即性倒塌危險；至於氣爆核心的3棟建築，已先拉起封鎖線，待消防局火調作業完成、確認現場安全後，建築師便會立刻進入實施結構安全認證。
民政處與社會處已第一時間前往關懷受傷與罹難者家屬，發放慰問金。社會處目前已緊急媒合10戶共18名因房屋受損無法居住的受災戶入住安置處，確保重建期間有安心的棲身之所，並全面安排災後心理諮商輔導。高虹安最後特別感謝台北市長蔣萬安第一時間致電關心並表達願意支援，以及新竹縣長楊文科與新竹瓦斯公司的全力配合。
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