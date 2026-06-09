竹市便當店氣爆2死 波及57屋

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新竹市1棟3層樓透天住宅便當店，9日凌晨近4時發生瓦斯氣爆，隔壁麵包店（紅色透天厝）老闆夫妻不幸遭炸倒的圍牆壓住，送醫不治。（陳育賢攝）

緊鄰竹科的新竹市高翠路1棟3層樓透天厝便當店，9日凌晨近4時發生瓦斯氣爆，波及周邊鄰舍57戶及133輛汽機車，造成左鄰麵包店老闆夫妻在睡夢中慘遭牆壁壓死，住便當店3樓的員工及右鄰住戶2人受輕傷，警消初判是瓦斯桶或管線破裂洩漏，遇電氣火花而引爆。

消防局指出，昨天凌晨3時52分「小南便當店」透天厝發生瓦斯氣爆，現場有多次爆炸聲響及火光閃燃，消防人員分別在便當店3樓救出臉部撕裂傷的33歲古姓便當店員工、便當店右鄰1樓救出腳部受傷的60歲蕭姓男子。

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但便當店左鄰「全美便利屋」麵包店的老闆65歲吳男與58歲張姓妻子，在2樓臥房於睡夢中遭炸倒的牆壁壓住，傷勢嚴重，送醫不治。

因爆炸威力強大，爆炸建物周邊碎片布滿高翠路，現場一片狼藉，共計有57戶受波及，其中10棟嚴重受損，有18人需要緊急安置。另停在馬路兩側的40輛汽車、93輛機車也遭損壞，所幸便當店當時還沒有人上班，1、2樓沒人，否則傷亡更嚴重。

而消防局在爆炸前5分鐘即獲報有瓦斯外洩情形，消防人員趕往處理的途中就已發生氣爆，致傷亡降至最低，算是不幸中的大幸。

便當店謝姓老闆告訴警方，去年12月才租下該棟房子經營便當店，店內有4桶高壓瓦斯，並將4桶串聯捆在一起。消防局長李世恭指出，店內有3桶16公斤、1桶20公斤的桶裝瓦斯，店內也使用天然氣，目前已排除天然氣外洩，初步研判疑因瓦斯桶或管線破裂，導致桶裝液化石油氣大量洩漏，在濃度達到爆炸下限時，接觸冷氣室外機運轉或相關電器的電氣火花，引發劇烈爆炸與燃燒，但詳細原因仍待火調釐清。

市府表示，便當店面積約100平方公尺，且桶裝瓦斯串接量未達80公斤，未達列管條件，因此未被強制納管投保高額公共意外險。市府將在3個月內針對所有使用液化石油氣串接小於80公斤的小吃店與場所全面輔導，強力要求設置安全裝置外，也將動用災害準備金協助受災戶修繕房屋，後續再向業者代位求償。

昨天下午，死者的子女到現場招魂，場面哀戚。新竹地檢署昨已組成專案小組展開調查，相驗死者遺體，並提供家屬法律諮詢、醫療協助與心理輔導。