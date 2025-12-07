竹市個資防護升級 不動產「住址隱匿」可隨案申請
為防範詐騙集團利用不動產誘騙民眾取得投資資金，新竹市地政事務所即日起推出「隨案申請住址隱匿」便民服務，流程更簡化、便利，讓市民在申辦不動產業務時更加安心。
代理市長邱臣遠表示，根據內政部警政署「打詐儀錶板」統計顯示，民國114年1月至10月間，全國財損最高的詐騙類型為假投資詐騙，財損金額高達398.7億元。為提升市民防詐免疫力，市府團隊持續透過多元管道宣導反詐，提醒市民提高警覺、保護個人財產。
他指出，雖然在保障不動產交易安全的前提下，土地登記資料仍須具備公開性，但為兼顧所有權人住址隱私，呼籲民眾多加利用內政部提供的「住址隱匿」服務，為個資安全再添一道防護。
地政處表示，為兼顧不動產交易安全與個人資料隱私，現行土地登記謄本分為3類。除第1類與第3類謄本需由登記名義人或利害關係人依法檢附證明文件始得申請外，第2類謄本則開放任何人均得申請。第2類謄本雖已隱匿所有權人部分姓名及統一編號，但住址資訊基於保護不動產交易安全，仍須提供足以識別所有權人身分之資訊，故制度設計上以公開為原則。
地政處提醒，為強化個人隱私保護，所有權人若不願住址完整揭露，可主動申請「住址隱匿」服務。經申請後，謄本上的住址將僅顯示至段、路、街或道名稱，其後資訊則以「＊」符號取代，有效防止個資外洩與遭不當利用。
地政事務所補充，住址隱匿服務於104年開辦以來，申請件數逐年增加，去年全年申請僅2903筆，今年截至10月已達6610筆，成長2.28倍，累計申請筆數更達1萬8198筆。
為簡化流程並提升申辦便利性，即日起地政事務所提供「隨案申請免填申請書」服務，民眾只需於登記案件申請書備註欄註明「本人同意新竹市轄區內全部標的申請住址隱匿」並認章，即可於登記作業時一併完成申請，無須重複填寫或遞件，節省時間又更便利。
地政處同時呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾若接獲可疑來電、簡訊或投資邀約，務必提高警覺，並可透過165反詐騙專線查證。同時鼓勵市民多加利用「住址隱匿」服務，共同守護自身財產與個資安全，打造安全宜居的智慧城市。
