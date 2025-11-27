竹市候車亭明年三月三十日起全面禁菸 邱臣遠代理市長：共築無菸健康城市

新竹市候車亭明年3/30起全面禁菸EDM。

為營造公車候車區域無菸環境，保障搭乘公車民眾不吸二手菸之健康權益，新竹市政府宣布自一一五年三月三十日起新竹市七十二處公車候車亭全面禁菸，並提醒民眾配合，違者將依《菸害防制法》第四十條第二項規定，處新臺幣二千元以上一萬元以下罰鍰。

新竹代理市長邱臣遠二十七日表示，為了落實市長高虹安「健康安心」施政策略，市府持續強化竹市公共場所無菸空間，打造無菸之乘車環境，避免候車民眾於公共場所受吸菸行為影響，全力守護市民健康。市府公告竹市轄內72處公車候車亭自一一五年三月三十日起，為全面禁菸場所，提醒吸菸民眾自發性遵守規定，並尊重他人拒吸二手菸的健康權益，共同營造無菸健康城市。

衛生局說明，竹市推動無菸環境的建置，依《菸害防制法》公告市內包括青草湖風景特定區、公園綠地、站前廣場、新竹大遠百與明志書院間行人休憩場所、遠東巨城購物中心接駁車候車亭、中庭廣場、竹市國中小、高中職校園周邊人行道、校門口及家長等候區、香山生態館前廣場及賞蟹步道，以及轉運站等，累計至今共有二百零二個戶外禁菸場所。一一四年公告新竹市七十二處公車候車亭，自一一五年三月三十日起為全面禁菸場所，違者將依《菸害防制法》第四十條第二項規定處最高一萬元罰鍰。

衛生局指出，依據衛生福利部國民健康署「國人吸菸行為調查」統計資料顯示，竹市室外公共場所二手菸暴露率在一一三年為百分之五十七點三（全國室外公共場所二手菸暴露率平均為百分之四十八點九），高於全國平均值。因此為保障非吸菸者的健康，竹市努力擴大禁菸場所，讓民眾遠離二手菸害。為使市民了解此項無菸政策實施，市府將透過公車車體、電視牆、新聞稿、社群網站、宣導圖卡、官網等多元管道強力宣導，盼市民能共同配合支持公車候車亭全面禁菸政策，共同響應無菸環境措施。

衛生局提醒，吸菸除了易造成缺血性心臟病、腦血管疾病、下呼吸道感染、慢性阻塞性肺疾病、結核病、氣管支氣管肺部癌症等，危害自身健康外，二手菸也會影響其他民眾的健康權益。

新竹市府呼籲，有吸菸習慣的民眾，利用竹市三區衛生所及四十一家二代戒菸合約醫療院所，或撥打戒菸免費專線「O八OO六三六三六三」，由專人幫助脫離菸癮，共同營造無菸、清新的好環境，公告無菸環境相關資訊可至衛生局網站(https://reurl.cc/rK58vb)查詢。