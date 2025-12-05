竹市優化校園環境 挹注1億元

竹市府啟動校園環境再優化計畫，明年將再挹注逾一億元強化校園安全與教學設備。(記者曾芳蘭翻攝)

記者曾芳蘭∕竹市報導

新竹市政府積極落實「新竹好學、安心就學」教育政策，明年預算將加大投入校園環境改善需求，除編列一億元補助各校強化教學環境與相關設備外，更編列一千三百萬元用於汰換老舊監視系統與設備。教育處表示，市府將全面啟動「校園環境優化計畫」，提升校園安全與學習品質，守護師生安全，展現市府打造優質教育環境的堅定決心。

代理市長邱臣遠表示，相關經費將運用在監視器汰換、電子圍籬改善及門禁管理等方面，積極協助學校強化安全設施，讓家長放心、學生安心，也讓教師能專注於教學本質。

廣告 廣告

教育處指出，市府自一一二年度起、迄今已挹注逾五百三十五萬元，協助三十六校次修繕、汰舊換新或增設校園安全防護設備，逐年改善監視系統與電子圍籬，有效減少校園危險角落，強化整體校安防護網。同時，市府已責成各校完善人車進出管制作業、落實門禁規範，依規定即時通報各類校園安全事件，以提升校園管理效率與安全維護成效。

教育處指出，六月完成全市高中及國中小警監視系統改善需求調查，共有四十所學校提出修繕或增設需求、另六校暫無需求，經費需求合計一千三百萬元，已全數納入明年度預算，後續將協助各校逐步汰換老舊設備、補強不足區域並完成維護修繕，以提升校園環境安全。此外，市府亦編列一億元供各校改善教學環境設備，落實對學校需求支持。

校長協會理事長謝大才表示，過去無論是教學軟硬體設備汰換、天然災害補助、校園安全強化或通學步道等設施的改善，只要學校提出需求，市府皆能迅速回應並提供支持。正因有市府的積極協助，竹市教育環境持續優化，在全國教育力評比中屢獲佳績。