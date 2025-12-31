竹市光埔二期市地重劃道路8米道剩3米 險象環生成居民惡夢

新竹市光埔二期自辦市地重劃區計畫道路「水利路四十六巷」公道五聯絡道路，原設計為八米計畫道路，但近期完成初步工程，人行道寬四米，道路寬度只剩三米，市議員曾資程三十一日與當地里長、居民前往會勘。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市東區光埔二期自辦市地重劃區計畫道路「水利路四十六巷」、公道五聯絡道路，原設計為八米計畫道路，但近期完成初步工程，人行道寬達四米，道路寬度扣除水溝只剩三米，市議員曾資程三十一日與當地里長、居民會勘時表示，該計畫道路未來是通往新莊車站與公道五的重要道路，目前的三米道路將成交通與塞車的惡夢，要求市府重新檢討並進行變更設計，改為五點五米寬雙向車道與二點五米寬的人行道，以利居民通行。

廣告 廣告

新竹市光埔二期自辦市地重劃區計畫道路「水利路四十六巷」公道五聯絡道路，原設計為八米計畫道路，但近期完成初步工程，人行道寬四米，道路寬度只剩三米，市議員曾資程三十一日與當地里長、居民前往會勘。(記者曾芳蘭攝)

曾資程三十一日上午與千甲里長曾資強與大批居民，會同市府都發處、地政處及重劃會代表到現場勘查，他說，該條計畫道路未來是通往新莊車站與公道五的重要道路，近期已接近完工，居民卻發現問題重重，包括人行道沒有無障礙坡度，就連緊鄰的台鐵千甲人行陸橋也被圍起來無法跨越，再者道路柏油還未鋪，機車騎士行經都差點「擂殘」，最嚴重的是通行道路僅四米寬，扣掉水溝，道路僅剩三米，僅可容納單行道通行，一條五十年的都市計畫道路竟變單行道？實在不符合居民及在地需求。他將會同居民寫陳情書給市府，籲市府辦理變更設計，在重劃會施工辦理驗收前，解決這些問題。

對此，重劃會表示，該計畫道路是依據市府都委會審議通過的計畫書與書圖按圖施工，將在收到居民陳情書後由市府辦理變更設計，再行施工。

曾資程說，光埔二期重劃範圍內的計畫道路（水利路四十六巷），原本設計為八米道路，但現在施工出來的人行道竟達四米，原本應要有的雙向車道變成只剩三米，只能單向通車，造成會車都有困難。都市計畫完成後要使用五十年、一百年，絕不能讓在地鄉親使用這樣不安全又不便捷的道路。且計畫道路完成後，是通往台鐵內灣支線新莊車站及公道五的重要聯絡道，未來將會成為68快速道路、經國橋通往公道五的重要替代道路，籲市府進行變更設計，提供合理的道路空間給居民。