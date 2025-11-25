竹市光復高中室內設計科雙姝 家事類技藝競賽獲獎

（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）新竹市光復高中室內設計科三年級學生任苡臻、王佑如參加「114學年度全國中等學校家事類技藝競賽」，分別奪下家事類室內設計組全國第4名金手獎及第7名優勝，今天分享喜悅。

光復高中今天舉辦記者會指出，任苡臻與王佑如從眾多好手中脫穎而出，不僅展現學校在技職教育上的扎實訓練成果，更為個人與學校爭取榮譽。

獲全國第4名金手獎的任苡臻接受媒體聯訪表示，從小受母親薰陶熱愛繪畫，進入室內設計科後，對平面配置圖與彩色透視圖產生興趣，此次積極爭取成為學校代表選手。

廣告 廣告

任苡臻說，培訓期間作業量大，總是有畫不完的圖，但始終鼓勵自己堅持下去，開心能在競賽中獲獎。

獲第7名優勝的王佑如則受到從事室內設計事業的親戚啟發，她說，希望能跟隨親戚腳步，替他人完成打造夢想空間的願望，入學後努力學習專業課程，期盼為自己和學校爭取榮耀。

指導教師張清幀指出，2名選手平日除在校訓練，週末也額外加強術科，並透過畢業學姊的經驗交流，獲得更多專業技術與業界知識。培訓過程中，兩人相互鼓勵、給予建議，形成良性競爭與團隊合作的氛圍，是奪得佳績的關鍵。（編輯：李亨山）1141125