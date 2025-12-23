竹市光復高中汽車科 技藝競賽獲佳績

（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹市私立光復高中汽車科2名高三學生日前參加全國中等學校工業類科技藝競賽，分別在「汽車修護」與「汽車噴漆」項目中奪下優勝。

光復高中今天舉辦記者會，在汽車修護獲得優勝的選手周昌諺說，他從小喜歡動手實作，高中期間購入打檔機車進行拆解研究，進入選手培訓階段後，每天清晨到校、深夜才結束練習，即便假日也全心投入流程檢核。在校方安排至車廠見習、磨練後，決定畢業後直接投入車廠服務，發揮所長。

獲得汽車噴漆優勝的選手楊宥澄說，備賽期間一度受身體狀況低血壓影響，被迫停止訓練3個月，面對進度落後的壓力，在師長、家人的支持下展現意志，利用課後及假日加倍補強，開心最終能取得好成績。

光復高中表示，要感謝多間企業車廠提供先進設備與技術指導，讓學子得以在接軌業界的環境中精進技能，未來將持續深耕技術培訓，致力為產業培育更多具備競爭力的實務人才。（編輯：方沛清）1141223