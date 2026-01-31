竹市光華國中勇奪數位學習績優教案4獎殊榮

新竹市長高虹安頒發光華國中數位團隊代表榮獲教育部數位競賽大滿貫獎狀。

▲新竹市長高虹安頒發光華國中數位團隊代表榮獲教育部數位競賽大滿貫獎狀。

新竹市在教育部舉辦的「一一四年推動數位學習教案績優徵選計畫」中表現卓越，有多位教師及學校獲得肯定，其中光華國中成績尤其亮眼，榮獲國中組一特優（數學科劉映吾老師「『AI世界』三視圖自主學習，挑戰你的空間超能力」）、一佳作（英文科鄭安惠、邱迺婷、吳容茹、王靜鴻四位教師共同合作「AI助攻：節慶探索之旅- Speak Up! Festival Report Powered by AI」），其中教師王靜鴻更榮獲教育部「一一四年數位數養優良教案徵選競賽」特優；另光華國中亦獲「一一四年適性教學計畫績優學校」肯定，由教師劉映吾受邀在「二O二五自主學習節數位學習與成效分析研討會」中分享教案製作經驗，為更多學校提供借鏡。

廣告 廣告

教育處長林立生三十一日表示，光華國中獲選為「一一四年適性教學計畫績優學校」，實源自於學校長期對數位教學的投入與推動，落實市長高虹安「新竹好學」施政願景的具體展現。光華國中全校教師長期深耕數位教學，善用各項數位工具，將數位科技深度融入學科內容，不僅大幅提高學生的學習動機，也顯著提升學生的自主學習能力，充分展現出光華國中長期深耕數位教學、應用於學生數位學習的成果。

林處長強調，光華國中此次數位全壘打，正是竹市推動「智慧校園」轉型的縮影。數位學習不只是硬體的建置，更是教學思維的翻轉。竹市積極建構「生生用平板」的優質環境，並透過AI輔助教學與大數據分析，達成「因材施教」的適性教育。他勉勵全市教職團隊，持續運用科技力打破學習邊界，讓每位孩子都能在智慧化的校園中，培養出帶得走的自主學習能力，實現高市長「新竹好學」的教育願景。

光華國中校長林茂成強調，全校教師團隊不僅僅自身在教學表現上持續精進，更肩負起數位領航者的角色，成為新竹市數位教育轉型的重要推手。學校積極擔任教育資訊網路中心暨數位學習推動辦公室的智慧夥伴，不僅承辦多項教師數位增能實作工作坊，更將自身的成功模式延伸，主動協助數位社群夥伴學校共同成長，擴大數位轉型示範與培訓能量。

教育處表示，市府將持續投入資源深耕智慧教育，並以「數位賦能、智慧領航」作為核心推動目標。未來除了持續優化校園無線網路、充實生生用平板等硬體設備外，市府更支持將光華國中的成功案例轉化為可複製的範例，協助全市各校打造數位智慧友善環境，透過科技力與適性導引的雙軌並進，讓竹市的每一位學子都能接軌數位趨勢，成為具備競爭力的終身學習者。