竹市兒少醫療補助新制陪伴慢飛兒少長大 原6歲以下放寬至未滿18歲

新竹市兒童及少年醫療補助新制自一一五年上路，原六歲以下放寬至未滿十八歲，全民健康保險未涵蓋的療育訓練費。(新竹市政府提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

慢飛兒少不害怕！新竹市政府為保障早期療育兒童及家庭權益，自一一五年起、新竹市兒童及少年醫療補助新制上路，市府社會處表示，新制調整原本的療育訓練補助費年齡限制，放寬至未滿十八歲全民健康保險未涵蓋的療育訓練費，讓療育需求可以安心陪伴兒少慢慢長大。

社會處長黃佳婷表示，新制調整兒童及少年生活扶助與醫療費用補助辦法訂定之年齡對象限制，將原本的補助六歲以下療育訓練及評估費，放寬年齡至未滿十八歲，協助有需求的弱勢兒少家庭，於六歲後可以持續接受療育訓練，舒緩醫療費用負擔，使更多的兒少及家庭可以受惠；而原有的未滿六歲或已滿六歲，未達到就學年齡發展遲緩兒童療育訓練費，仍可針對本補助或竹市早期療育費用補助實施計畫擇一提出申請，一起陪伴兒少度過黃金成長階段。

社會處提醒，符合對象需檢具經醫院開具一年為限之診斷證明有持續復健療育需求，且至早期療育特約醫療單位與其他經地方政府認可之機構或單位，接受進行健保不給付全額自費之治療或訓練項目之收據，受理時間自一月二十六日起可至竹市三區區公所提出申請，並以當月療育訓練結束起三個月內，依補助辦法進行審查，提供每人每月最高補助新臺幣四千元，以月為單位，已申請之月份不再接受第二次申請，市府透過延長年齡補助限制，落實維護兒少最佳權益，與身心發展不漏接。