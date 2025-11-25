竹市公園遊具安全升級 2階段推動

為全面提升公園遊具安全與市民休憩品質，新竹市政府啟動「遊具安全升級計畫」，分2階段推動，今年度已優先改善10處遊具組件與緩衝地墊等重點項目，明年預計改善與檢驗59處遊戲場。市府表示，未來新增設施將採國家標準，並結合共融設計理念同步納入規畫與建置。

不少家長每到假日經常帶家中小孩到公園遊玩，然而不少議員及民眾都曾反映，市區部分公園的兒童遊戲區，塑膠遊具部分嚴重破損，有些刮痕累累且有破洞、塑膠碎裂脫落，也有設施鏽蝕情況，急需全面盤點及修整。

市府25日宣布啟動「遊具安全升級計畫」，分為2階段推動，比照「路平計畫升級版」的治理模式，將過去的被動維修，轉變為「定期盤點、預防性維護」的科學化管理。

市府工務處說明，首先是短期目標，依據《兒童遊戲場法規》進行3年的定期安全檢測，優先改善遊具組件與緩衝地墊等重點項目，今年度已完成改善10處遊戲場；115年度預計規畫改善與檢驗共59處遊戲場，未來所有新增設施將全面採用國家標準，並結合共融設計理念同步納入規畫與建置。

另外，計畫的長期目標為全面盤點竹市各遊戲場，導入「遊戲場履歷系統」，讓每座遊具擁有可追蹤的「身分證」，記錄設施、檢測與維修紀錄，確保資訊公開透明。同時，針對使用頻率較高的公園，將加強巡查與預防性維護，提升公共設施安全層級。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心補充，目前正展開全市遊具盤點，後續將依安全檢測結果與民眾使用需求分區推動改善。短期內優先更新老舊與不符合檢測標準的場域，並逐步導入遊戲場履歷系統QR Code查詢功能，讓市民能即時了解遊具檢測日期與維護狀況。

代理市長邱臣遠說，公園遊具與道路鋪面同樣是城市宜居品質的重要指標，市府從源頭建立安全標準，讓公共設施維護更精準、高效。他強調，將持續結合智慧管理平台與民眾回報機制，讓孩子能在安全環境中快樂遊玩，家長也能更加放心。