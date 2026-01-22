竹市公有充電樁第二波啟用高虹安市長：強化低碳交通 邁向智慧永續交通

新竹市公有充電樁第二波十場域正式啟用。

▲新竹市公有充電樁第二波十場域正式啟用。

隨著電動運具技術持續進步，以及民眾使用日益普及，充電樁設置需求同步攀升。新竹市政府為回應市民實際需求，持續推動公有充電樁建置，並於二十二日在新竹火車站後站舉辦「新竹市公有充電樁第二波啟用」記者會，市長高虹安正式宣告全新竹市十個場域全新充電樁啟用上線，展現市府持續完善公共充電服務、推動低碳交通建設的具體成果。

新竹市長高虹安二十二日表示，面對低碳綠能的重要性及電動車快速成長，新竹市選擇「提前布局、務實建設」，以具體成果回應市民需求，持續打造更便利且高效率的公共充電服務。在充電建設上不僅著重於數量的提升，更重視整體使用效率與結構配置。不同於多數縣市以慢充為主的建置策略，市府考量快充對電動車主的實際需求，積極與台電公司新竹營業處溝通合作，加速快充設備布建，目前全市公有充電樁中近半數為快充設備，除有效滿足月租用戶長時間充電需求，也兼顧旅客臨時補電使用，整體提升公共充電服務的便利性與效能。

廣告 廣告

新竹市長高虹安指出，二十二日竹市充電樁正式突破百席是一項重要里程碑。她回顧過去在立法院即關注竹市公有充電樁數量不足的問題，並提到竹市電動車占比長期位居全國前段班，顯示充電設施需求迫切，尤其園區周邊使用率更高，透過在公有停車場設置充電樁，不僅可有效滿足市民需求，也能降低社區、大樓設置充電樁時的安全與管理疑慮。

新竹市長高虹安說明，公有充電樁不僅是低碳交通設施，更是新竹市智慧城市的重要基礎建設。透過即時回傳充電時間、用電量、使用頻率及充電熱點分布等數據，市府得以掌握電動車實際使用行為，作為未來充電設施選址、交通動線規劃、用電調度，以及智慧交通發展的重要依據，使城市治理從經驗判斷邁向數據決策，實踐「智慧治理」的核心精神。

交通處長倪茂榮表示，新竹市電動車數量逐年成長，截至一一四年底，電動車掛牌數已達三千六百五十九輛。自高市長上任以來，市府即將公有充電設施列為重要城市基礎建設，採分階段建置方式，逐步擴大公共充電服務量能。

倪處長指出，第一波公有充電樁已於去年五月二日啟用，設置六十六席電動車格、共七十三槍快慢充設備；第二波則於今日正式啟用十個場域之公有充電樁，包含慢充三十四席、快充二十九席，共計六十三席充電車位，分別設置於台溪平面停車場、新竹火車站後站（二）停車場、南勢社區停車場、新莊平面停車場、寶山路四百五十二巷停車場、園區陸橋下停車場、十八尖山停車場、浸水公園旁停車場、日落大道停車場及景觀橋下平面停車場。本次設置場域涵蓋住宅社區、郊區景點、重要交通節點及科學園區周邊，進一步提升市民日常生活圈的充電可及性，完善全市電動車使用環境。

交通處表示，在實際使用成效方面，自第一波公有充電樁啟用以來，市民使用情形相當踴躍。以園道五地下停車場為例，因鄰近醫院及市場，設置二十一席慢充及三席快充，平均每月使用率高達百分之六十九點四，相當於每日約有十七小時皆有車輛進行充電，每一充電槍每月平均使用電量達一百三十八度。自一一四年五月啟用至今，第一波啟用之充電樁已提供全市五萬六千五百四十五度電力服務，約可支持電動車行駛二十八萬公里，顯示公共充電建設已實際融入市民生活。

交通處指出，新竹市公有充電樁整體規劃目標為二百二十四席、二百六十八槍，市府將依實際使用需求與場站條件，持續分階段推動下一波建置，讓充電建設隨電動車成長同步擴充，逐步打造完善且穩定的公共充電環境，支撐新竹市邁向永續交通與智慧城市的長遠發展。