竹市公有充電樁第二波10場域啟用 邁向低碳智慧永續交通

(觀傳媒新竹新聞)【記者金祐妤/新竹報導】隨著電動運具技術持續進步，以及民眾使用日益普及，充電樁設置需求同步攀升，新竹市政府為了回應市民的實際需求，持續建置公有充電樁，並於今(22)日在新竹火車站後站舉辦「新竹市公有充電樁啟用」記者會，市長高虹安宣告全市10個場域全新充電樁啟用上線，展現市府持續完善公共充電服務、推動低碳交通建設的具體成果。

新竹市公有充電樁第二波10場域今(22)日啟用，市長高虹安表示、將逐步增加充電樁，回應民眾需求。（圖／記者金祐妤攝）



高虹安表示，面對低碳綠能的重要性及電動車快速成長，新竹市在充電建設上不僅著重於數量的提升，更重視整體使用效率與結構配置，不同於多數縣市以慢充為主的建置策略，市府考量快充對電動車主的實際需求，積極與台電公司新竹營業處溝通合作，加速快充設備布建，目前，竹市充電樁正式突破百席是一項重要里程碑，其中近半數為快充設備，除有效滿足月租用戶長時間之充電需求，也兼顧旅客臨時補電使用，整體提升公共充電服務的便利性與效能。

高虹安說明，公有充電樁不僅是低碳交通設施，更是新竹市智慧城市的重要基礎建設。透過即時回傳充電時間、用電量、使用頻率及充電熱點分布等數據，市府得以掌握電動車實際使用行為，作為未來充電設施選址、交通動線規劃、用電調度，以及智慧交通發展的重要依據。

交通處長倪茂榮表示，新竹市電動車數量逐年成長，截至去(114)年底，電動車掛牌數已達3,659輛。第一波公有充電樁已於去年5月2日啟用，設置66席電動車格、共73槍快慢充設備；第二波則於今日正式啟用10個場域之公有充電樁，包含慢充34席、快充29席，共計63席充電車位，分別設置於台溪平面停車場、新竹火車站後站（二）停車場、南勢社區停車場、新莊平面停車場、寶山路452巷停車場、園區陸橋下停車場、十八尖山停車場、浸水公園旁停車場、日落大道停車場及景觀橋下平面停車場。本次設置場域涵蓋住宅社區、郊區景點、重要交通節點及科學園區周邊，進一步提升市民日常生活圈的充電可及性，完善全市電動車使用環境。

新竹市公有充電樁第二波10場域今(22)日啟用。（圖／記者金祐妤攝）



交通處指出，新竹市公有充電樁整體規劃目標為224席、268槍，市府將依實際使用需求與場站條件，持續分階段推動下一波建置，讓充電建設隨電動車成長同步擴充，逐步打造完善且穩定的公共充電環境，支撐新竹市邁向永續交通與智慧城市的長遠發展。