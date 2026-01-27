竹市公管中心1年2個月即陣亡！議員批：決策初一十五

成立僅1年2個月的「新竹市政府公園及觀光區設施維護管理中心」，將改設在養工處轄下景觀維護科，遭市議員炮轟決策像月亮，初一、十五不一樣，朝令夕改，根本是治理能力不足。（陳育賢攝）

新竹市政府27日在市議會作「市府組織編制新設養護工程處、數位發展處之規畫與進程」專案報告，說明原二級單位公園及觀光區設施維護管理中心，將改設在養工處轄下景觀維護科；對此市議員楊玲宜炮轟市府決策像月亮，初一、十五不一樣；議員林彥甫也批市府朝令夕改，根本是治理能力不足。

民進黨議員楊玲宜說，今天人事處作「新竹市政府組織自治條例部分條文暨編制表」修正草案作專案報告，荒謬的是該修正案仍在議會審議中，尚未三讀通過，市府就急著辦理數發處副處長徵聘的任用程序，不僅被質疑程序有嚴重瑕疵外，更藐視、不尊重議會，毫無法治觀念、決策如兒戲。

另，現有「公園管理及觀光維護中心」才剛在民國113年7月議會審議並通過組織自治條例編制修正案而設立，增設該二級機關與人員配制。此次組織自治條例編制修正案卻又把新成立的公管中心再度改回一級單位內的科室編制，再次突顯市府決策像月亮，初一、十五不一樣般的荒謬。

議員林盈徹表示，過去市府特別設置「公園及觀光區設施維護管理中心」來處理公園及觀光區域各項維護事宜，就曾因單位人力不足，反而造成維護效率下降。如今將公管中心整合進未來的養護工程處，市府必須要做好業務銜接規劃，避免因組織重組再次陷入交接陣痛期，以及確保有足夠、專責的人力來承擔日常養護與工程業務。

時代力量議員林彥甫指出，去年公管中心成立之初因人力不足，導致成效不彰，原本在議會支持下，今年度預算將增加7名人力，沒想到成立養護工程處後，直接讓公管中心退回成景觀維護科，沒有獨立的預算和人員編制，也無法辦理招標，恐難以提高行政效率。

公管中心成立至今僅1年2個月，如今卻被迫退場，市府當初為了成立中心，花費大量時間和金錢跑流程，也招聘新人員，甚至中心的各項標案都還在進行中，如今說變就變，根本是浪費公帑，也讓基層疲於奔命。

市府人事處表示，市府組織修編是配合內政部與考試院於去年公布修正相關法規，持續規畫研擬，並依銓敘部建議，俟前開法規全部公布後再一併辦理。

另有關預估缺公告作業，依據公務人員陞遷法及銓敘部函釋並未涉及實質任用，僅屬前置行政準備，仍須待議會審議通過及修編案生效後，接續完成甄審作業始依法發布，並無違法或不尊重議會情事。

人事處強調，113年設公管中心是受當時一級機關總數限制，為避免工程業務過度集中，而以二級機關專責分擔，現因中央修法放寬上限，法制環境改變，爰通盤檢討後整合至養護工程處，屬因應法規與業務發展之組織調整，非決策反覆。

