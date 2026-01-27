竹市公車創新大計畫 5箭齊發

新竹市長高虹安（右四）27日宣布啟動「新竹市公車創新大計畫」，透過5大核心政策，力拚民國117年達成市區公車全面電動化。（陳育賢攝）

新冠疫情後全台普遍面臨公車搭乘率下滑、司機人力短缺及營運成本攀升等嚴峻挑戰，為此新竹市政府27日宣布啟動「新竹市公車創新大計畫」，將透過5大核心政策，結合「智慧候車環境升級」方案，力拚民國117年市區公車全面電動化。

市府指出，此次啟動的公車創新大計畫將以「電動購車補助」、「充電場站建置」、「穩定司機員額」、「路網優化加密」及「合理成本檢討」5大核心政策，系統性推動公車改革。

市府首先將加碼「電動公車補助」，汰換補助提高至最高49％，搭配中央補助後，最高補助99％，業者僅需負擔約1％成本即可購置新車，同步提供充電樁49％補助。

「充電場站建置」部分，市府更首創全台推出「電動公車公共充電樁」，除已啟用的北大停車場外，今年起將盤點公有土地設置公共充電樁，雙管齊下，完善電動公車充電環境。

「穩定司機員額」自今年起公車司機補助由每月1萬元提高至最高2萬元（甲類2萬元、乙類1.5萬元），期盼穩定人力、吸引新血投入。

「路網優化加密」方面，市府將透過大數據分析重新配置資源，並研擬香山地區新路線及延駛重劃區，讓公共運輸深入過去的交通服務死角。

「合理成本檢討」，市府除持續檢視營運結構，也將比照雙北運價制度，建立「載客愈多、補助愈多」的正向循環機制，鼓勵業者提升服務品質，吸引優質業者深耕新竹，實現市府、業者與市民三方共贏。

目前新竹市共有797處公車站點，設有78座智慧站牌與99座候車亭，市府已編列預算，預計今年新建130座智慧站牌及30座候車亭，結合新竹通智慧公車即時資訊系統，讓通勤族、學生與長輩都能即時掌握到站資訊。

市長高虹安指出，她自上任以來，市府持續推動公共運輸轉型，112年6月完成公共自行車系統全面升級，站點數突破100站，同年10月推出桃竹竹苗通勤定期票（TPASS），113年4月引進500輛共享機車，113年12月全電動先導公車上路，並完成78座智慧站牌與27座候車亭建置，新增26輛低地板公車，都是新竹市過去未曾有過的成績。