竹市公車路網優化再升級 「藍1區」增班、11甲延駛南華國中
為提升學生與通勤族交通品質，改善尖峰時段公車擁擠及放學後遠距離搭乘不便等問題，新竹市政府積極盤點運量需求，並多次與客運業者協調溝通、滾動檢討路線與班次規劃。市長高虹安12日宣布，藍1區公車將新增6班次、11甲公車路線24班次全面延駛至南華國中站，強化校園周邊公共運輸服務量能。
高市長指出，11甲公車路線過去僅上學班次停靠南華國中站，下午班次僅行駛至天府站，導致學生放學後需步行約1公里才能搭車，十分不便。此次市府將11甲公車24班次全面延駛至南華國中站，完整銜接上下學時段需求，強化校園周邊交通服務量能，預計可為學生每日節省約20分鐘步行時間，讓家長更安心、學生更便利，真正實現「下車就到校、出校就上車」的通學目標。
交通處長林正光表示，此次提升公車運輸量能及延伸行駛路段，紓解學生於上下學尖峰時段的搭乘需求，強化公共運輸服務品質。藍1區公車自即日起新增6班次，其中上午時段增加4班次、下午時段增加2班次，不僅可有效分流學生通學人潮，也對沿線居民日常通勤帶來實質助益。此外，11甲公車路線延駛至南華國中站後，將切實解決學生放學時需步行長距離搭車的不便，完善校園周邊交通接駁功能，進一步打造更安全、便利的通學環境。
