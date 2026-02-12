竹市公車路網優化再升級 通學接駁更便利

新竹市的公車路網優化再升級，「藍一區」增班、十一甲二十四班次延駛至南華國中。(圖由新竹市政府提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

為了提升學生與通勤族交通品質，改善尖峰時段公車擁擠及放學後遠距離搭乘不便等問題，新竹市政府積極盤點運量需求，並多次與客運業者協調溝通、滾動檢討路線與班次規劃，市長高虹安十二日宣布，藍一區公車將新增六班次、十一甲公車路線二十四班次全面延駛至南華國中站，強化校園周邊公共運輸服務量能。

高虹安表示，為改善竹市公共運輸環境，市府宣布一一五年推動「公車創新大計畫」，推出「公車駕駛員加薪二萬元」措施，透過實質提升薪資待遇，協助客運業者穩定人力並招募新血，進而增加公車班次、強化整體營運量能。此次藍一區公車增開六班次，除加開平日上下學尖峰時段外，並同步調整全時段班距配置，有效分散人潮、縮短候車時間，提升整體搭乘舒適度與便利性。

高虹安指出，十一甲公車路線過去僅上學班次停靠南華國中站，下午班次僅行駛至天府站，導致學生放學後需步行約一公里才能搭車，十分不便。此次市府將十一甲公車二十四班次全面延駛至南華國中站，完整銜接上下學時段需求，強化校園周邊交通服務量能，預計可為學生每日節省約二十分鐘步行時間，讓家長更安心、學生更便利，真正實現「下車就到校、出校就上車」的通學目標。

交通處長林正光表示，藍一區公車自即日起新增六班次，其中上午時段增加四班次、下午時段增加二班次，不僅可有效分流學生通學人潮，也對沿線居民日常通勤帶來實質助益。此外，十一甲公車路線延駛至南華國中站後，將切實解決學生放學時需步行長距離搭車的不便，完善校園周邊交通接駁功能，進一步打造更安全、便利的通學環境。