竹市公道五路加油站旁 倉庫起火燃燒
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市公道五路二段一處加油站，凌晨5點多發生火警，消防人員趕到現場發現旁邊倉庫起火，幾分鐘後即撲滅火勢，所幸無人受傷，起火原因正由消防局調查當中。
消防局5點25分受理民眾報案，指竹市東區公道五路二段加油站旁邊倉庫起火，報案人為加油站員工，表示現場加油站旁貨櫃有煙有火。
5點31分埔頂分隊趕到現場，回報現場1個貨櫃起火，無人員受困，為一級火警。消防局出動4個分隊、10車27人趕往灌救。5點37分埔頂分隊回報，現場火勢控制。5點39分回報現場火勢熄滅。5點45分回報現場殘火處理中。
初步瞭解現場燃燒貨櫃1個約15平方公尺，財損1萬元，狀況解除。業者現場表示裡面放置贈品及雜物。現場無人受傷、起火原因待火調勘查。
