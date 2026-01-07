竹市到宅坐月子服務2.0上路！ 取消設籍限制、產後照顧再升級

【記者張沛森／竹市報導】為照顧產後婦女身心健康，協助舒緩照顧新生兒壓力，新竹市政府前年9月起開辦「到宅坐月子媒合服務」，委託專業培訓合格人員擔任月嫂，提供到府照顧新生兒及產婦、月子餐製作與簡易家事清潔等貼心服務；今年1月起升級2.0版，全面取消設籍限制，凡實際居住於新竹市的孕產婦皆可提出申請，讓婦女坐月子多一項安心的選擇。

新竹市長高虹安表示，為鼓勵年輕人「敢生、敢養」，市府有責任打造更友善的生育與照顧環境，前年率先開辦「到宅坐月子媒合服務」，成為桃竹竹苗地區首個推出此項服務的縣市。市府建置到宅坐月子媒合服務平台，並委託新竹市月子照顧服務人員職業工會辦理月嫂培訓、媒合及實際到宅服務，開辦至今已成功協助70位產婦安心坐月子。

廣告 廣告

高虹安表示，為進一步擴大照顧對象，自今年1月1日起取消必須「設籍」在竹市的限制，凡實際居住於竹市的婦女，產後皆可申請使用該項服務，讓媽媽們能在竹市安心調養身心。

社會處長黃佳婷表示，「到宅坐月子媒合服務」自前年開辦以後，發現有工作移居竹市或出嫁至外縣市想回娘家坐月子的婦女，因戶籍不在竹市而無法提出申請。為回應實際情況，市府規劃放寬申請資格，凡實際居住於竹市的婦女，自取得媽媽手冊起至產後一個月內，皆可透過系統平台申請到宅坐月子媒合服務。歡迎外縣市的婦女留在竹市坐月子，到宅坐月子服務會是媽媽在照顧新生寶寶時很棒的選擇。

相關申請流程及收費內容可逕洽詢新竹市月子照顧服務人員職業工會（03-5265126）、社會處婦女福利及托育科（03-5352386分機805），或至「新竹市到宅坐月子媒合服務平台」（https://hsinchu-nanny.hccg.gov.tw/home）登記申請，歡迎民眾多加利用。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

黃明志捲入命案人氣照樣紅不讓 MV逆風上架30小時破百萬！256萬人次搶看

汪小菲老婆將回台坐月子 嬰兒房曝光！網友猜寶寶性別一面倒

狗仔直擊｜「房產軍師」王少偉駐點台北東區 玩高檔單車滑進億元宅（壹蘋10點強打）

