竹市到宅坐月子服務2.0 上路

為照顧產後婦女身心健康，協助舒緩照顧新生兒壓力，新竹市政府於一一三年九月起開辦「到宅坐月子媒合服務」，委託專業訓練單位培訓合格人員擔任月嫂，市民可透過媒合平台線上提出申請，由完成訓練的月嫂到府提供新生兒及產婦照顧、月子餐製作與簡易家事清潔等貼心服務。社會處表示，為進一步擴大照顧對象，推動「到宅坐月子服務二‧○」，自一一五年一月一日起全面取消設籍限制，凡實際居住於新竹市的孕產婦皆可提出申請，讓婦女坐月子多一項安心的選擇。

新竹市長高虹安昨（七）日表示，為鼓勵年輕人「敢生、敢養」，新竹市府有責任打造更友善的生育與照顧環境，於一一三年率先開辦「到宅坐月子媒合服務」，成為桃竹竹苗地區首個推出此項服務的縣市。市府建置到宅坐月子媒合服務平台，並委託新竹市月子照顧服務人員職業工會辦理月嫂培訓、媒合及實際到宅服務，開辦至今已成功協助七十位產婦安心坐月子。為進一步擴大照顧對象，自今年一月一日起取消必須「設籍」在竹市的限制。

社會處長黃佳婷表示，「到宅坐月子媒合服務」自一一三年開辦以後，發現有工作移居竹市或出嫁至外縣市想回娘家坐月子的婦女，因戶籍不在竹市而無法提出申請。為回應實際情況，市府規劃放寬申請資格，凡實際居住於竹市的婦女，自取得媽媽手冊起至產後一個月內，皆可透過系統平台申請到宅坐月子媒合服務。

社會處指出，「到宅坐月子媒合服務平台」除了讓到宅坐月子服務及收費資訊透明化外，也透過系統化、專業化的培訓機制，協助有志投入到宅坐月子服務的民眾取得專業技能，進而創造多元就業機會。目前已完成六十四名專業服務人員訓練並加入媒合服務平台，自開辦以來，累計提供服務宣導與諮詢達六千二百二十人次，並協助七十名婦女及其配偶成功媒合相關服務。

社會處說明，今年也同步強化服務品質，將到宅坐月子服務人員的職前訓練時數，提升至六十四小時。相關申請流程及收費內容可逕洽詢新竹市月子照顧服務人員職業工會(○三五二六五一二六)、社會處婦女福利及托育科（○三五三五二三八六分機八O五），或至「新竹市到宅坐月子媒合服務平台」登記申請，歡迎民眾多加利用。