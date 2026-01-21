地方中心／綜合報導

新竹市副市長邱臣遠再爆性騷疑雲？邱臣遠近期傳出可能轉戰竹北市長選舉後，引發黨內不滿及角力，據媒體報導，邱臣遠遭爆在代理市長1年5個月期間，要求市長室內所有行程都要安排人力，其中有名女員工還被邱要求「就連我上廁所都要跟」。市長高虹安復職回歸市府後獲悉，第一時間就將這名女員工調離職務，並提供申訴管道。

新竹市政府傳出性騷疑雲，被指控涉嫌性騷的，還是副市長邱臣遠，民進黨議員痛批，民眾黨讓全新竹人都蒙羞。新竹市議員(民)楊玲宜表示，新竹市的代理市長邱臣遠，同樣也被爆出有性騷累犯的前科紀錄，這樣的人選真的適合，再繼續擔任我們的新竹市長嗎，這兩個人的代表，也都是讓我們新竹人再度蒙羞。新竹市議員(民)劉崇顯表示，高虹安的處置方式，竟然不是針對加害人，而是將受害人調離現職，這一點相信會讓許多市府的女性員工，都感到相當失望。

廣告 廣告

竹市副市長邱臣遠陷性騷疑雲？ 要求女員工「上廁所也要跟」

新竹市副市長邱臣遠傳性騷疑雲。（圖／民視新聞）

根據平面媒體報導，邱臣遠被爆出，在代理市長1年5個月的期間，要求市長室內所有行程，都要安排人力。其中，有一名女員工還被邱臣遠要求，"就連我上廁所"都要跟，讓女員工感到不舒服，並對他的言行開始蒐證。在市長高虹安復職回歸市府後，高虹安在第一時間就將這名女員工調離職務，並提供申訴管道。不過，這已經不是邱臣遠，第一次傳出性騷疑雲。他也要求市府，啟動相關調查。新竹市副市長邱臣遠表示，已對本人及市府的名譽造成極大的傷害，為求儘速還原事實真相，我要求市府主動啟動相關調查程序，同時捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，我將保留法律追訴權。新竹市政府人事處副處長任秋玲表示，本府申訴管道暢通，對任何案件市府都依法依程序辦理，並會在保護當事人的立場上嚴謹處理。

竹市副市長邱臣遠陷性騷疑雲？ 要求女員工「上廁所也要跟」

新竹市副市長邱臣遠傳性騷疑雲。（圖／民視新聞）

究竟整起案件是否涉及性騷，還有待進一步調查釐清。

原文出處：竹市副市長邱臣遠陷性騷疑雲？ 要求女員工「上廁所也要跟」

更多民視新聞報導

館長被控性騷擾！辦公室「開性器官玩笑」還嗆：裙子脫下來

院長追女藥師「當小女友」 公園緊貼下身猥褻、捏臀！

小黃運將"性騷擾.掏槍威脅" 花蓮女乘客急下車報警

