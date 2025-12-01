竹市加強廚餘去化 明年底前全面禁止廚餘養豬





中央非洲豬瘟災害應變中心1日邀集各縣市政府共同研商我國廚餘養豬政策，並由農業部畜牧司及環境部報告目前規劃進度及現況。竹市積極配合中央政策，將於明(115)年12月起全面禁止廚餘養豬，3家廚餘養豬場屆時將全面以飼料餵養豬隻。

代理市長邱臣遠表示，自10月22日非洲豬瘟疫情發佈後，新竹市政府秉持「全面備戰、預防為先」原則，第一時間就成立「新竹市非洲豬瘟跨局處應變小組」，並開設「新竹市非洲豬瘟災害應變中心」，即時監控處理各項狀況，並配合中央政策禁止廚餘養豬及貫徹疫調清消工作，有效防堵疫情發生。

邱代理市長強調，有關廚餘處理問題，新竹市在禁止廚餘養豬期間，每日廚餘平均進場量約32公噸，其中每日高效廚餘處理廠可處理15公噸，剩餘以掩埋等方式；除落實廚餘減量宣導及妥善收運處理外，後續因應中央未來廚餘養豬政策，已規劃擴充高效廚餘廠量能，及規劃建置黑水虻廚餘廠，以確保廚餘去化系統穩定運作。

產發處表示，在今(114)年11月10日新竹市非洲豬瘟災害應變中心會議已決議，竹市將於明年12月起全面禁止廚餘養豬，3家廚餘養豬場屆時將全面以飼料餵養豬隻，市府並已於今年11月13日召開廚餘養豬業者轉型輔導會議，協調於轉型完成前先行裝設蒸煮槽影像傳輸與溫度監控傳輸AIoT設備，全部廚餘養豬場皆表示同意，並已於11月底前完成裝設，完善全面豬場設施監控，確保於轉型期間廚餘均妥善處理。

