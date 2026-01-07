竹市勇奪中央一般性補助款考核非六都第二 獲額外補助1.38億元

行政院公布一一四年度中央對地方政府一般性補助款考核結果，新竹市政府獲非六都第二名，獲中央額外補助一點三八億元，為歷年獲獎名次及獎金最高。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

行政院公布一一四年度中央對地方政府一般性補助款考核結果，新竹市政府在社會福利、教育、基本設施、財政績效與年度預算編製及執行等四大面向總成績，獲非六都第二名，其中財政面向更獲全國第一名。因各面向成績均達八十分以上，及進步分數同一一三年度維持全國第二名，獲中央額外補助一點三八億元，為歷年獲獎名次及獎金最高。

市長高虹安表示，為提升竹市一般性補助款考核成績以爭取更多市政經費，市府團隊按季召開檢討會議方式不斷強化內部管控機制及跨局處協作，大幅提升計畫與預算執行品質與績效。精進作為不僅帶動竹市計畫及預算考核成績顯著進步，也在執行效能上展現穩健治理成果。

廣告 廣告

主計處長李慧君表示，中央政府每年就地方政府計畫與預算執行情形辦理考核，為地方施政與財務管理的重要外部檢視機制，有助於促使各項政策與公共資源依核定計畫確實推動，並強化財政紀律與整體施政品質。相關考核結果亦作為中央調整一般性補助款分配的重要依據，對地方財政穩定及市政建設推動具有實質影響。

主計處指出，為持續精進計畫及預算執行品質與整體績效，市府自113年起全面強化考核管控機制，以系統化方式列管各項考核指標，並透過按季檢討與滾動式管理，確實掌握各局處執行落後情形，適時提出精進與改善作為，持續提升整體施政效能。

主計處表示，在高市長領導及各局處共同努力下，四大面向考核成績逐步提升，一一三年度進步分數名列全國第二名，獲中央增配一般性補助款九二九七萬餘元；一一四年度考核成績更大幅提升，不僅四大面向成績為非六都第二名，其中財政面向更榮獲全國第一名，整體增配補助款提高至一億三八三三萬餘元。結果顯示制度化管控與跨局處協作已逐步發揮成效，並展現各局處在精進執行效能上的共同努力與成果。