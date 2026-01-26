竹市北區首座寵物公園啟用 高虹安：逐步落實一區一寵物公園
▲新竹市長高虹安與當日搶先體驗的狗狗們互動。
隨著寵物逐漸成為家庭中不可或缺的一份子，市民對友善寵物公共空間的需求日益提升，新竹市政府持續完善寵物友善環境，二十六日舉辦「新竹市樹林頭狗狗公園啟用典禮」，由市長高虹安宣布新竹市再增添一座全新寵物公園，並邀請飼主與毛小孩搶先體驗嶄新的友善活動空間，展現市府打造宜居、共融城市的施政成果。
新竹市長高虹安二十六日表示，寵物已是許多家庭重要的陪伴成員，過去竹市僅有一座頭前溪左岸狗狗公園，在她上任後提出「一區一寵物公園」政策，積極盤點合適空間，現階段已達成東區、北區建置寵物公園任務。樹林頭狗狗公園於一一三年由高市長拍板選址興建，今日正式落成啟用，不僅提供毛孩自在活動、社會化互動的場所，也讓飼主能安心陪伴、交流情感；目前香山區狗狗公園亦已進入工程發包階段，預計不久後即可達成目標，提供毛小孩更多元、友善的運動休憩空間。未來市府將持續推動寵物友善設施，打造人與動物共融的宜居城市。
新竹市長高虹安說明，除持續完善友善動物環境的硬體建設外，市府亦同步推動多項動物友善政策，包括招募動物友善標章店家，透過公私協力共同營造友善環境與服務品質，目前竹市已有八十八家店家響應加入動物友善行列，提供更多元、好吃好玩的寵物友善休憩服務。另，市府也持續落實二十四小時「一九五九動物救援專線」，提供民眾即時通報動物救援與諮詢服務，並加強違反動物保護法案件之查緝與稽查，確保動物權益獲得完善保障。
產發處長嚴翊琦表示，感謝新竹市獸醫師公會及全體獸醫師，長期協助市府推動各項動物保護工作，還有寵物商業同業公會全體會員的大力支持，攜手落實寵物從出生登記到終身照顧的完整照護機制。同時，也感謝竹市各動物保護協會、南寮收容所志工與工作同仁，長期不辭辛勞投入流浪動物收容照護與送養工作，並協助動物緊急救傷，走入校園與社區推廣尊重生命、保護動物的觀念，讓動保理念得以持續紮根與落實。未來各項動物保護工作的推動，仍有賴各界持續支持與共同努力。
動保所提醒，民眾攜帶寵物外出時，應全程為狗狗繫上牽繩，僅於各狗狗公園範圍內，方可放開牽繩讓毛孩自由奔跑、活動；並請飼主確實遵守飼主責任與公園使用規定，隨手清理寵物排泄物、妥善使用撿便袋，共同維護狗狗安全與園區整潔，營造舒適友善的運動空間。未來，市府將持續秉持關懷生命、多元共榮的精神，投入更多資源提升動物福祉，與市民攜手打造最溫馨、也最適合人與寵物共同生活的宜居城市。
